Esp : Le clan Griezmann envoie un scud énorme au roi Messi

Avec 17 buts inscrits en 57 matchs, Antoine Griezmann vit une adaptation extrêmement délicate au FC Barcelone.

Au-delà des chiffres, l’international français a souvent donné l’impression de ne pas être en osmose avec ses coéquipiers. L’exemple le plus frappant est bien sûr celui de Lionel Messi, qui semble rarement disposé à tirer Antoine Griezmann vers le haut ces derniers mois. Et cela ne risque pas de s’arranger dans les semaines à venir puisque dans un documentaire consacré à Antoine Griezmann sur M6, l’oncle de l’attaquant de l’Equipe de France a violemment chargé Lionel Messi. Au micro de la chaîne, Emmanuel Lopes n’y est pas allé par quatre chemins pour indiquer que certains privilèges accordés au Ballon d’Or argentin avaient des répercussions négatives sur le rendement d’Antoine Griezmann.

« Je savais qu'il n'allait pas réussir les six premiers mois, mais je ne pensais pas que ça durerait un an. En plus, avec Messi, je sais ce qu'il se passe à l'intérieur, ce n'est pas facile. Il y a des choses que je ne peux pas dire. En gros, à Barcelone, ça ne travaille pas assez et les entraînements sont faits pour faire plaisir à certains joueurs. Et Antoine a besoin de beaucoup travailler pour être bon » a balancé l’oncle de l’ancien attaquant de l’Atlético Madrid. Des accusations visant directement Lionel Messi, et qui ne devraient pas aider Antoine Griezmann à s’épanouir davantage au FC Barcelone dans les semaines à venir. Ces propos tombent mal, alors que « Grizou » avait inscrit un joli but contre le Bétis Séville samedi après-midi, en partie grâce à un geste génial… de Lionel Messi. Espérons pour le Français et pour les Bleus dans l’optique de l’Euro que cette phrase choc de l’oncle de Griezmann ne porte pas préjudice au natif de Mâcon.