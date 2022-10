Equipe de France : Deschamps donnera sa liste le 9 novembre sur TF1

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

A désormais moins de deux mois du Mondial au Qatar, on sait désormais à quelle date Didier Deschamps communiquera la liste des joueurs retenus en équipe de France pour la défense du titre gagné en Russie en 2018.

TF1 peut se frotter les mains, l’audience de son journal de 20 heures risque d’exploser le 9 novembre prochain, puisque c’est à cette date que le sélectionneur national viendra dévoiler la liste des joueurs qu’il a retenus pour disputer le Mondial au Qatar. On ne sait évidemment pas qui sera dans cette liste, mais surtout on ne connaît pas encore le nombre de joueurs que Didier Deschamps convoquera. En effet, la FIFA permet aux équipes qui disputeront la Coupe du Monde 2022 d’avoir 26 footballeurs, au lieu de 23 auparavant, et en plus en dehors du 11 de départ, 15 joueurs seront sur le banc et peuvent donc prétendre entrer en jeu. Cependant d’ici cette date du 9 novembre, le coach des champions du monde va devoir communiquer une liste de 55 noms à la FIFA, et c’est dans cette liste élargie que Didier Deschamps devra ensuite piocher son groupe. Cependant, même s’il fait son annonce le 9 novembre, le sélectionneur national aura jusqu’au 14 novembre à 19 heures pour éventuellement changer d’avis, ce qui est évidemment hautement improbable.