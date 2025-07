Ekitike à Liverpool pour 95 ME, objectif Mondial 2026 ‍?

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

C’est un transfert costaud qui voit le jour ce week-end, avec l’accord trouvé entre Francfort et Liverpool pour le recrutement d’Hugo Ekitike.

L’attaquant français profite de son magnifique rebond avec le club allemand pour rejoindre la formation anglaise pour la somme de 95 millions d’euros bonus compris. L'un des plus gros transferts de ce mercato estival. L’ancien joueur de Reims et du PSG s’engage pour six ans avec Liverpool et ce changement de dimension pourrait aussi l’aider à revenir en équipe de France si son intégration en Premier League est un succès. Nul doute que ce sera un élément pris en compte par Didier Deschamps, pour l’attaquant qui n’avait pas réussi à s’imposer au PSG lors de son passage dans la capitale, mais qui prend une magnifique revanche avec cet énorme coup de projecteur dans sa carrière.