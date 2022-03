EdF : Zouma snobé par Deschamps, tout sauf une histoire de chats

Dans : Equipe de France.

Par Nicolas Issner

Kurt Zouma n’a pas été appelé par Didier Deschamps ce jeudi dans le cadre de la trêve internationale du mois de mars. Un choix uniquement sportif pour Didier Deschamps et qui ne serait pas lié à la dernière sortie de route du défenseur.

Dans cette nouvelle liste de Didier Deschamps, de nombreuses absences peuvent interpeller comme celles d'Olivier Giroud ou Kurt Zouma. Si pour le Milanais, bloqué à 46 buts en Bleus, il s'agit d'un choix sportif, ce n'est peut-être pas le cas pour le défenseur central de 27 ans. Comme l’on pouvait s’y attendre, Kurt Zouma ne figure pas dans la liste de l’Équipe de France pour les matchs amicaux face à la Côte d’Ivoire (25 mars) et l’Afrique du Sud (29 mars). Mais cette non-convocation par Didier Deschamps est-elle une punition contre Kurt Zouma qui avait maltraité ses chats dans une vidéo devenue virale sur le net ? Pour le sélectionneur des Bleus, c’est un choix sportif. « Je ne l'ai pas pris systématiquement. En Ligue des Nations il n'était pas là, en novembre il était là parce que Varane était blessé. Ce ne sont que des choix sportifs. J'ai échangé avec Kurt de vive voix. Ça n'aurait pas dû se passer. Je suis dans le sportif, je juge selon des critères sportifs » a déclaré Didier Deschamps au siège de la Fédération Française de Football.

Deschamps et le mensonge d'un choix sportif ?

La liste des 2️⃣3️⃣ joueurs qui affronteront la Côte d'Ivoire 🇨🇮 et l'Afrique du Sud 🇿🇦 à Marseille et Lille.



Avec 2️⃣ nouveaux sélectionnés !

👋 @Djoninho25 / @c_nk97 🇫🇷#FiersdetreBleus pic.twitter.com/z8bXmoSsmX — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 17, 2022

Début février après la polémique sur Kurt Zouma et ses animaux de compagnie, Didier Deschamps avait réagi sur les actes de son joueur sélectionné à 11 reprises depuis 2015. « J'ai été très surpris de la part de Kurt. C'est quelque chose d'inadmissible, intolérable, d'une cruauté sans nom. Ces images sont choquantes et insupportables. Ça m'est arrivé lorsque des joueurs ont commis des erreurs de ne pas les sélectionner pendant un certain temps. Je ne changerai pas ma façon de procéder pour la prochaine liste » avait révélé le sélectionneur des Bleus lors d’un passage sur France 3. Depuis, le défenseur de West-Ham s’est vu retirer la garde de ses chats et a reçu une amende de 300 000 euros par son club. N'ayant pas eu la chance d'être appelé pour rejoindre Clairefontaine à l'inverse de son coéquipier Alphonse Areola, Kurt Zouma peut-il déjà faire un croix sur la Coupe du monde au Qatar (21 novembre – 18 décembre) ?