EdF : La bombe, Zidane à la place de Deschamps après l’Euro ?

Dans : Equipe de France.

L’ombre de Zinedine Zidane plane plus que jamais au-dessus de Didier Deschamps à quelques mois de l’Euro 2021 pour lequel l’Equipe de France sera favorite.

Trois ans après avoir remporté la Coupe du monde en Russie, Didier Deschamps va-t-il permettre à l’Equipe de France de soulever le trophée de l’Euro en 2021 ? Tout le peuple français le souhaite et peut y croire, dans la mesure où les Bleus font très clairement partie des favoris. Aux commandes de l’équipe depuis près de dix ans, Didier Deschamps vivra peut-être sa dernière compétition à la tête des Bleus à l’occasion de cet Euro. Et pour cause, en cette fin de semaine, la presse espagnole s’enflamme autour d’une possible arrivée de Zinedine Zidane au poste de sélectionneur de l’Equipe de France en lieu et place de Didier Deschamps après la compétition, au cœur du mois de juillet.

A en croire les informations de Josep Pedrerol, journaliste pour Chiringuito de Jugones, les dirigeants de la Fédération Française de Football, Noël Le Graët en tête, n’écartent pas la possibilité de voir Zinedine Zidane débarquer après l’Euro. Bien évidemment, cela dépendra en grande partie des résultats de l’Equipe de France lors du championnat d’Europe. En cas de victoire finale, il sera très difficile de remercier Didier Deschamps et de lui demander de quitter son poste. Surtout qu'il possède un contrat allant jusqu'après la Coupe du monde 2022. Mais tout autre résultat pourrait le fragiliser au vu de la cote de Zinedine Zidane auprès des dirigeants du football français. Par ailleurs, l’avenir de « ZZ » dépendra également de ses résultats au Real Madrid d’ici la fin de la saison. Florentino Pérez pourrait notamment tenter de le retenir dans le cas où les Merengue parviendraient à remporter la Ligue des Champions à la surprise générale au mois de mai. Quoi qu’il en soit, la piste Zidane chez les Bleus prend de l’ampleur à en croire la presse espagnole, ce qui est bien sûr à surveiller de près…