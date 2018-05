EdF : Zidane sélectionneur, Didier Deschamps dit oui !

Dans : Equipe de France.

Sélectionneur de l’équipe de France pour encore deux ans, Didier Deschamps sait néanmoins qu’il pourrait sauter s’il n’atteignait pas ses objectifs lors de la prochaine Coupe du monde.

Une perspective qu’il n’envisage pas, même si bien évidemment, l’annonce du départ de Zinedine Zidane de son poste d’entraineur du Real Madrid a l’art de délier les langues. L’ancien numéro 10 des Bleus, champion du monde en 1998 et considéré à l’heure actuelle comme l’un des meilleurs entraineurs de la planète, va forcément voir son nom être murmuré pour le poste de sélectionneur. Didier Deschamps en est parfaitement conscient, et il avoue même que ce serait une suite logique des choses.

« Toute mon énergie est focalisée sur le Mondial. Il y aura un après coupe du monde pour moi et les joueurs, croyez-moi ou non je ne me pose pas la question. Rien ne pourra me faire perdre mon calme et ma sérénité même si j'imagine que le départ de Zinédine Zidane animera l'actualité. Il a dû longuement réfléchir. En regardant ce qu'il a réalisé sur ces trois ans, c'est fantastique, pour lui et son club. Pour l’instant, Zidane a envie de profiter de ses proches et de sa famille. Je n’ai pas les clés de l’équipe de France pour lui remettre. Il sera à un moment sélectionneur. Ça me semble logique et ça arrivera quand ça arrivera », a livré « DD » qui n’a pas nié l’évidence, même s’il a la confiance de ses dirigeants pour continuer à construire les Bleus sur le long terme.