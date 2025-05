EdF ‍: Zidane s'annonce déjà en équipe de France

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Didier Deschamps arrêtera avec l'équipe de France à l'issue de la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Zinédine Zidane est le grand favori pour lui succéder.

L'équipe de France a de beaux objectifs à venir, avec un final four en Ligue des Nations et la Coupe du monde 2026. Deux trophées à gagner pour Didier Deschamps avant de partir vers d'autres projets. Reste à savoir qui lui succédera au poste de sélectionneur des Bleus. Logiquement, tous les regards se tournent vers Zinédine Zidane. L'ancien du Real Madrid attend un nouveau projet et a comme rêve de prendre les rênes de l'équipe de France. D'ailleurs, il ne s'en cache même plus.

Zidane, la FFF sait désormais quoi faire

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par zidane (@zidane)

Ces dernières heures en marge d'un événement de la marque Adidas organisé à la boutique des Champs-Elysées, le Z a en effet indiqué au sujet du poste de sélectionneur : « J’ai mis ma carrière un peu en standby, mais je me sens entièrement à 100% entraîneur. Comme je me sens légitime, l’équipe de France, j’y ai joué, j’ai fait pratiquement 12, 13 ou 14 ans de joueur. Bien sûr que c’est une envie. Mais là, il y a un sélectionneur qui est en place, il y a une équipe, il faut respecter tout ça, et c’est ce qu’on fait. Moi, j’ai toujours respecté le football et les gens, donc voilà, ce n’est pas tout à fait le moment. Mais quand viendra le moment, ce sera avec grand plaisir si la possibilité se présente ». Et la possibilité devrait bel et bien se présenter. Zidane est le grand favori pour reprendre les Bleus après Deschamps. Pour rappel, le technicien tricolore n'a plus été en charge d'une équipe depuis son départ du Real Madrid en 2021. Une éternité pour un entraineur de haut niveau.