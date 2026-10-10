EdF : Zidane prépare une grosse surprise pour novembre

EdF : Zidane prépare une grosse surprise pour novembre

Equipe de France
parGuillaume Conte
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La revue d'effectif va continuer en novembre pour l'équipe de France. Et il y a de grandes chances que Zinedine Zidane craque pour un arrière gauche qui explose en Premier League.
Les quatre matchs disputés cet automne ont permis à Zinedine Zidane de prendre ses marques et de faire une première large revue d’effectif au sein de l’équipe de France. Mais de nombreuses portes restent ouvertes et le nouveau sélectionneur national n’hésite pas à faire confiance aux jeunes. Notamment en défense où Adrien Truffert, Andy Diouf, Jérémy Jacquet ou encore Leny Yoro ont eu l’occasion de se montrer. Et ce n’est peut-être pas fini.

Dayann Méthalie, un très gros transfert cet été

Il y a en effet un joueur qui est en train de prendre une nouvelle dimension en Premier League, et que Zidane a dans son viseur selon L’Equipe. Il s’agit de Dayann Méthalie, qui s’est montré très à son avantage à Toulouse la saison passée. Cet été, il a rejoint Sunderland dans un transfert à hauteur de 28 millions d’euros tout de même. Une preuve de la confiance du club anglais en son potentiel.
L’arrière gauche arrivé tardivement chez les Black Cats, était d’abord hors du groupe, puis sur le banc, et il a été titularisé et a disputé les 90 minutes du dernier match contre Manchester City. Une progression qui donne des idées à Zizou, qui sait que Truffert et Diouf ont pu se mettre en évidence, mais n’ont pas forcément éteint totalement la concurrence à ce poste non plus.
Et comme la génération précédente composée de Lucas Digne, Lucas Hernandez ou Théo Hernandez, ne semble pas vraiment avoir la cote chez le nouveau sélectionneur, une surprise est fort possible pour Dayann Méthalie au mois de novembre selon L’Equipe. En attendant, Zidane a pu le voir de très près, puisque l’ancien toulousain a été sélectionné par les Espoirs, que le Ballon d’Or 1998 est allé voir pendant le rassemblement de Clairefontaine.
D. Methalie

D. Methalie

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