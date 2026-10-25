EdF : Zidane met une claque à Deschamps, Camavinga se lâche

Eduardo Camavinga a récemment fait son retour en équipe de France. Cela coïncide avec l’arrivée de Zinédine Zidane au poste de sélectionneur, qui impressionne déjà le milieu de terrain tricolore.

L’ équipe de France a bien entamé son nouveau cycle sous les ordres de Zinédine Zidane. L’ancien entraîneur du Real Madrid a décidé de donner leur chance à de nouveaux joueurs, mais aussi de rappeler certains anciens. C’est notamment le cas d’Eduardo Camavinga, qui n’était pas présent lors de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. Le joueur du Real Madrid n’avait pas pour autant tiré un trait sur les Bleus, malgré sa déception légitime. D’autant que Zidane semble lui faire confiance pour l’avenir.

Camavinga vote Zidane

Interrogé ces dernières heures par Téléfoot, l’ancien joueur du Stade Rennais s’est d’ailleurs livré à une comparaison entre Didier Deschamps et Zinédine Zidane. Et il semble avoir fait son choix : « On sait très bien ce que le coach représente pour la France. Être entraîné par lui, c’est quelque chose d’incroyable. Je ne le connaissais pas avant, je ne l’avais jamais rencontré, sauf une fois au Grand Prix de Madrid. (…) Tactiquement, c’est différent de Deschamps. Zidane amène sa touche espagnole. Il aime énormément avoir le ballon et presser. Il aime le football intense, la pelota, le ballon. »

L’équipe de France aura deux nouvelles rencontres à disputer en Ligue des nations au mois de novembre, face à l’Italie et à la Turquie. Deux occasions supplémentaires pour Camavinga de démontrer sa valeur et de prétendre, à terme, à une place de titulaire indiscutable sous les ordres de Zidane. Le sélectionneur devrait poursuivre ses expérimentations au cours des prochains mois. Les joueurs qui se verront offrir une chance devront la saisir, alors que le Ballon d’Or 1998 a rebattu les cartes chez les Bleus.