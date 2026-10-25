La goal-line technology s’est trompée, l’AJ Auxerre a la preuve

Scène surréaliste ce dimanche à Auxerre, où Le Mans s’est vu valider un but dans une action où le ballon ne semblait pas avoir franchi la ligne.

Le doute était permis dès l’arrêt en deux temps de Paul Nardi, mais les images ne permettaient pas de voir clairement si le ballon était entré dans le but. La montre de l’arbitre central a vibré et M. Delajod a donc validé l’ouverture du score du Mans, à la grande colère des Auxerrois, de leur gardien et de leur entraineur.

Après la rencontre, Will Still est venu faire plusieurs révélations devant les caméras de Ligue 1 +. Tout d’abord que seules deux des quatre montres des arbitres avaient vibré, ce qui démontre au moins un bug au niveau de l’information parvenue aux officiels. Ensuite, les images montrées par la technologie laissent voir un ballon dépasser la ligne de but, mais pour Will Still, le positionnement de l’image ne correspond pas à celui du ballon. L’entraineur anglo-belge l’assure, les capteurs ont confondu avec le gant du gardien, qui était bien lui dans le but.

« Les arbitres m’ont dit que toutes les montres n’ont pas sonné en même temps, voire même pas sonné du tout. Je n’en veux pas à Monsieur l’arbitre, qui a écouté ce que la technologie lui a dit », a livré Will Still.

Et enfin, dans des images montrées en exclusivité par Ligue 1+ et captées par l’AJ Auxerre, on peut voir par le biais d’une caméra idéalement placée que le ballon semble bien ne pas être entré dans le but, remettant clairement en cause l’efficacité de cette technologie dite quasiment infaillible. Le débriefing de cette journée niveau arbitral sera donc très attendu ce mardi.