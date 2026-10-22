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PSG-OL : La cote multipliée par 10, l’offre en or pour le choc

Paris Sportifs
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Le PSG et l'OL s'affronteront ce dimanche soir pour la première place du championnat de France. Une affiche alléchante avec une offre exceptionnelle.
Revenu sur les talons du leader, le PSG aborde le match à domicile contre l’OL avec la volonté de passer leader de la Ligue 1. Une place actuellement occupée par les Lyonnais, qui sont plein d’ambitions cette saison. Un rendez-vous à ne pas manquer et qui peut aussi faire votre bonheur. Pour cette rencontre, Foot01 et Winamax vous font une offre exceptionnelle afin de vous faire découvrir les paris sportifs avec un gain potentiel maximal. De quoi rendre ce match particulièrement intéressant et rentable si vous découvrez le monde des paris sportifs. En effet, la cote pour le match entre le PSG et l’OL est multipliée par 10. Oui, par 10. Le fonctionnement est expliqué ci-dessous.
20261020_PSG_Lyon_Ligue1_Boostx10_Affiliation_480x480
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Avec un dépôt de 10 € seulement et une mise maximum de 10 €, tu pourras repartir avec :
- tes gains en cash pour la cote initiale,
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Si tu as déposé moins de 10 €, l’offre ne sera pas “activée”.
En revanche, il est tout à fait possible de déposer et miser plus de 10 €, mais la partie boostée sera plafonnée à = cote initiale x10 x 10 € - (mise x cote initiale)
winamax bandeau x10
Seul le match entre le PSG et l'OM est concerné par cette offre exceptionnelle. La cote pour le résultat "Victoire du PSG" est à 1,30, et elle est portée à 13 par Winamax dans cette offre valable uniquement sur le pari sur la victoire du PSG.
Cette offre est réservée aux nouveaux clients uniquement et, pour en bénéficier, un premier dépôt de 10 € suffit. L’inscription devra se faire exclusivement via un clic sur les liens de cet article. Seul le pari mis en avant via l’offre “BOOST x10” du moment sera éligible au multiplicateur. L’intitulé du pari sera valable hors prolongations et tirs au but éventuels. Les paris combinés, MyMatch ou paris spéciaux ne fonctionnent pas avec cette promotion. Tu dois avoir un compte validé pour retirer tes gains ou ton remboursement cash.
On a prévu des infos un peu partout dans l’App pour que tu ne sois pas perdu.
20261020_PSG_Lyon_Ligue1_Boostx10_Affiliation_320x100
Les cotes sont soumises à variation et peuvent évoluer.
N'oubliez pas. « Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé) ».
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Match honteux. Totalement a oublier...

EL : Nouvelle déroute pour l'OM à Graz

comme tu pu la m.erde toi...on parle de foot la, un sport, va t'acheter un vie dechet. Ton club sans un pays entier qui a acheter tes parent pour venir, il existait pas. Profite en et ferme ton Q. Et achete toi une vie, c'est que du sport

EL : L’OL se prend une grosse claque à Hoffenheim

Oui, si encore ils avaient été forts en face. Mais là... Aucune envie de jouer. Horrible !

OL : Violent choc à Hoffenheim, Kango sort sur civière

Euh... L'arbitrage, ça va ? Vous vous sentez bien ?

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