Adil Hamdani

OL : Fonseca appelle Hamdani face au PSG

OL
parAlexis Rose
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Pour la grande affiche de la 8e journée de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais, Paulo Fonseca a convoqué un groupe de 21 joueurs.
Leader du championnat avant le début de cette 8e journée, Lyon espère conserver sa place, désormais occupée par Rennes. Mais pour cela, la bande de Paulo Fonseca devra dominer le PSG au Parc des Princes, ce qui ne sera pas une mince affaire. Pour cette rencontre qui se jouera ce lundi soir à 20h30, l’entraîneur portugais a convoqué 21 joueurs. Parmi eux figurent le jeune Adil Hamdani, qui sera là pour compenser les absences de Loïs Openda ou Pavel Sulc, blessés. Les autres absents de marque sont Mohamed Ouedraogo, Nicolas Tagliafico et Steeve Kango.
Le groupe de l'OL pour affronter le PSG :
Gardiens : Greif, Descamps, Bengui.
Défenseurs : Athekame, Abner, Bacher, Kluivert, Mata, Niakhaté, Kamara.
Milieux : Bidstrup, Tessmann, Tolisso, Merah, Morton, Nartey.
Attaquants : Nuamah, Hamdani, Duranville, Boudache, Himbert.

Lire aussi

La terrible nouvelle est confirmée à l’OLLa terrible nouvelle est confirmée à l’OL
Articles Recommandés
Mbappe Sacre Ce Serait Le Ballon Dor De La Honte
Kylian Mbappé

Mbappé sacré ? Ce serait « le Ballon d’Or de la honte »

Edf Zidane Met Une Claque A Deschamps Camavinga Se Lache
Equipe de France

EdF : Zidane met une claque à Deschamps, Camavinga se lâche

Abdallah
OM

OM : Genesio incendie les jeunes de l'OM

Psg Ol La Cote Multipliee Par 10 Loffre En Or Pour Le Choc
Paris Sportifs

PSG-OL : La cote multipliée par 10, l’offre en or pour le choc

Fil Info

Mbappé sacré ? Ce serait « le Ballon d’Or de la honte »
EdF : Zidane met une claque à Deschamps, Camavinga se lâche
OM : Genesio incendie les jeunes de l'OM
PSG-OL : La cote multipliée par 10, l’offre en or pour le choc
La goal-line technology s’est trompée, l’AJ Auxerre a la preuve
« Pour moi il y a main », la polémique continue sur OM-HAC
Barcelone - Real Madrid : les compos du Clasico (21h sur DAZN et Disney +)
Bundesliga : Les Français font un cadeau à Kompany, le Bayern en tête
OM-HAC : La frayeur incroyable au Vélodrome

Derniers commentaires

Fonseca dévoile l'attaquant qui peut sauver l’OL

Way mais si yl te desseuve komen kon fait ?

« Pour moi il y a main », la polémique continue sur OM-HAC

Un parisien qui dit ça c’est extrêmement drôle.

Mbappé sacré ? Ce serait « le Ballon d’Or de la honte »

Ballon d'or de la honte ? Pauvre con, ignare, débile, illétré, trou duc parce que les ballons d'or de Messi and Co c'était quoi ? Pauvre tâche.

« Pour moi il y a main », la polémique continue sur OM-HAC

Le problème c'est qu'au Vélodrome les règles varient

Real Madrid : Courtois forfait pour le Clasico

Et... Kylian Mbappé qui marque encore ! ^^

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Rennes logo
Rennes
16851218144
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
1584311165
3Monaco logo
Monaco
1584311174
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1474211358
5Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
1474211495
6Paris logo
Paris
1484221394
7Lens logo
Lens
13841316124
8Olympique Marseille logo
O. Marseille
12840418135
9Lorient logo
Lorient
128332761
10Nice logo
Nice
118323810-2
11Toulouse logo
Toulouse
10824212111
12Auxerre logo
Auxerre
1083141218-6
13Brest logo
Brest
9823314122
14Angers SCO logo
Angers SCO
88224915-6
15Le Mans logo
Le Mans
781431116-5
16Strasbourg logo
Strasbourg
782151218-6
17Troyes logo
Troyes
58125516-11
18Le Havre logo
Le Havre
28026815-7

Loading