Manchester United : C’est fini pour Carrick

La défaite à domicile contre Bournemouth sera celle de trop pour Michael Carrick.

L’entraineur de Manchester United va prendre la porte dans les prochaines heures, confirme Sky Sports à l’issue de la lourde défaite 0-3 à Old Trafford dans un match où le manager anglais savait qu’il jouait gros. Il avait d’ailleurs mis Bruno Fernandes de côté pour cette rencontre, mais ce pari n’a pas payé. Après la défaite 4-1 à Côme, les Red Devils s’apprêtent donc à changer d’entraineur, mais le nom du successeur de Michael Carrick n’est en tout cas toujours pas connu. C’est principalement pour cette raison qu’aucune annonce n’a été faite de la part du club anglais.

A l'issue de la rencontre, Carrick, ancien joueur du club et entraineur plutôt convaincant la saison dernière, a été ovationné par le public d'Old Trafford, qui a ensuite hué les joueurs de Manchester United.