« Pour moi il y a main », la polémique continue sur OM-HAC

Multiplex chargé ce dimanche soir avec cinq matchs de Ligue 1, et des matchs tendus à tous les niveaux.

Celui entre l’OM et Le Havre était à sens unique pendant 75 minutes, avant le réveil du HAC qui est revenu à 4-3. Dans les arrêts de jeu, un pénalty a failli être attribué pour une main marseillaise dans la surface, mais M. Turpin ne l’a pas accordé après visionnage de la VAR, ce qui semblait être la bonne décision. Mais sur l’action suivante, Neal Maupay a touché le ballon de la main dans la surface en tentant de dégager, sans que les officiels ne s’attardent sur cette action. A la grande surprise de Didier Digard, qui n’a pas caché sur Ligue 1+ qu’il y avait faute de main à ses yeux.

« Pour moi, c’est main. Le souci c’est qu’il freine l’action quoi qu’il arrive, il n’amène plus le ballon de la même manière, c’est gênant. S’il l’avait poussé plus loin et que j’avais un joueur qui arrivait de face… », a pesté, sans trop insister, l’entraineur du Havre qui a du mal à suivre, comme beaucoup, ces histoires de mains dans la surface. De quoi relancer les éternels débats sur l’arbitrage, alors que les Marseillais estiment que de leur côté qu’un pénalty a été oublié pour une faute sur Himad Abdelli plus tôt dans le match.