EdF : Zidane et Deschamps sont d’accord à 100 %

Il a lui-même dit qu'il devait observer un repos de 3 mois pour récupérer de son genou. Autant le faire maintenant, si ça le requinque définitivement. Et en fin de saison, il n'y aura plus de zone d'ombre physique pour un éventuel transfert.
Même si le projet de MASSY est extra,sans équivalent avec ce qui peut être réalisé au PARC,on a compris que le choix est biaisé et que tout ça c’est du pipeau.
Je ne suis pas d'accord avec Génésio. Valero, il ne l'a même pas essayé à Graz et aujourd'hui il le vire. Moumbagna c'est un déménageur et il peut occuper les défenses adverses par son physique...alors que Maupay...
Et c'est la faute à qui si ton club de tchoins est à la ramasse, aussi bien chez les filles que les mecs, duchnok ?? Le supporterisme décérébré rend con..... il suffit de te lire pour s'en rendre compte 🤣🤣
Comme un ado ... Incroyable
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|7
|4
|2
|1
|13
|5
|8
|14
|7
|4
|2
|1
|14
|9
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|5
|5
|14
|8
|4
|2
|2
|13
|9
|4
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|6
|4
|13
|8
|4
|1
|3
|16
|12
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|15
|14
|1
|11
|7
|3
|2
|2
|7
|6
|1
|11
|8
|3
|2
|3
|8
|10
|-2
|9
|7
|3
|0
|4
|14
|10
|4
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|12
|2
|9
|7
|2
|3
|2
|12
|11
|1
|9
|7
|3
|0
|4
|11
|17
|-6
|7
|7
|2
|1
|4
|12
|15
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|15
|-6
|6
|7
|1
|3
|3
|10
|15
|-5
|4
|7
|1
|1
|5
|5
|16
|-11
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|11
|-6
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RDV le 6 novembre à 18h pour découvrir 𝒍𝒂 𝒍𝒊𝒔𝒕𝒆 de Zinédine Zidane pour les deux derniers matchs de la phase de groupes de Ligue des nations 🚨🇫🇷 🆚 Italie 🇮🇹 | 12/11 à Milan 🆚 Turquie 🇹🇷 | 15/11 à Bordeaux