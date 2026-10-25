EdF : Zidane et Deschamps sont d’accord à 100 %

EdF : Zidane et Deschamps sont d’accord à 100 %

Equipe de France
parGuillaume Conte
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Pas vraiment les meilleurs amis du monde, Zinedine Zidane et Didier Deschamps ont toutefois un énorme point commun qui fait le bonheur du football français. C'est ce que confirme Jean-Pierre Papin.
La succession entre Didier Deschamps et Zinedine Zidane s’est passée de manière fluide en France, puisque l’ancien capitaine de l’OM avait annoncé plusieurs mois avant la Coupe du monde qu’il dirigeait les Bleus pour sa dernière compétition. Dans l’ombre et sans faire de bruit, le Ballon d’Or 1998 attendait sa chance patiemment et a probablement été la seule option de la FFF. Mais il n’y a pas vraiment eu de transition directe entre les deux hommes, qui sans se chercher des poux dans les médias, ne s’apprécient clairement pas plus que ça.

Avec Zidane, les Bleus brillent

A son arrivée, Zidane a eu quelques bons mots pour le travail réalisé par son prédécesseur. Et Deschamps n’a jamais trop évoqué la suite, faisant comprendre qu’il n’avait pas trop eu le choix que de laisser sa place. Mais il y a toutefois un point sur lequel les deux figures du football français sont d’accord. Ils ont beau avoir entrainé les plus grands clubs au monde comme la Juventus ou le Real Madrid, l’équipe de France reste au-dessus de tout.
Interrogé par le Journal du Dimanche, Jean-Pierre Papin n’a pu que donner raison à Deschamps et Zidane. « Ils mettent l’équipe de France au-dessus de tout. Ils ont raison. Et encore, eux ont vécu des choses encore plus fortes que moi. Ce que je vois aujourd’hui me plait. Il y a une vraie envie de jeu, de positionnement. Le staff vient d’arriver, les joueurs se trouvent de mieux en mieux. Tout le monde aime Zinedine, c’est normal. Mais il ne faudra jamais oublier ce que Didier a fait. Quand il a repris l’équipe de France, elle était au plus bas. Il l’a ramenée tout là-haut », a souligné JPP, qui fait actuellement beaucoup parler en raison du documentaire au sujet de sa carrière qui est disponible sur La Chaine L’Equipe en ce moment.
Articles Recommandés
Transfert Impossible Lol Fait Une Annonce
OL

Transfert impossible, l’OL fait une annonce

Lom Pousse Dehors Un Attaquant A 8me
OM

L'OM pousse dehors un attaquant à 8ME

Massy Promet Un Bijou De 90000 Places Au Psg
PSG

Massy promet un bijou de 90.000 places au PSG

Real Madrid Courtois Forfait Pour Le Clasico
Liga

Real Madrid : Courtois forfait pour le Clasico

Fil Info

Transfert impossible, l’OL fait une annonce
L'OM pousse dehors un attaquant à 8ME
Massy promet un bijou de 90.000 places au PSG
Real Madrid : Courtois forfait pour le Clasico
Mbappé Ballon d'Or, la France vote Mbappé à 23%
PSG-OL : La cote multipliée par 10, l’offre en or pour le choc
OM : Bruno Genesio présente ses excuses
Une affaire Cherki à City, Maresca se fâche
OM : Genesio écarte Valero et Moumbagna

Derniers commentaires

La terrible nouvelle est confirmée à l’OL

Il a lui-même dit qu'il devait observer un repos de 3 mois pour récupérer de son genou. Autant le faire maintenant, si ça le requinque définitivement. Et en fin de saison, il n'y aura plus de zone d'ombre physique pour un éventuel transfert.

Massy promet un bijou de 90.000 places au PSG

Même si le projet de MASSY est extra,sans équivalent avec ce qui peut être réalisé au PARC,on a compris que le choix est biaisé et que tout ça c’est du pipeau.

OM : Genesio écarte Valero et Moumbagna

Je ne suis pas d'accord avec Génésio. Valero, il ne l'a même pas essayé à Graz et aujourd'hui il le vire. Moumbagna c'est un déménageur et il peut occuper les défenses adverses par son physique...alors que Maupay...

Première Ligue : 5-0, l'OL écrase l'OM

Et c'est la faute à qui si ton club de tchoins est à la ramasse, aussi bien chez les filles que les mecs, duchnok ?? Le supporterisme décérébré rend con..... il suffit de te lire pour s'en rendre compte 🤣🤣

Bayern : Sommeil, alimentation... Vive inquiétude autour de Vincent Kompany

Comme un ado ... Incroyable

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1474211358
2Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
1474211495
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
1474211055
4Paris logo
Paris
1484221394
5Monaco logo
Monaco
1474211064
6Lens logo
Lens
13841316124
7Rennes logo
Rennes
13741215141
8Lorient logo
Lorient
117322761
9Nice logo
Nice
118323810-2
10Olympique Marseille logo
O. Marseille
9730414104
11Brest logo
Brest
9823314122
12Toulouse logo
Toulouse
9723212111
13Auxerre logo
Auxerre
973041117-6
14Strasbourg logo
Strasbourg
772141215-3
15Angers SCO logo
Angers SCO
77214915-6
16Le Mans logo
Le Mans
671331015-5
17Troyes logo
Troyes
47115516-11
18Le Havre logo
Le Havre
27025511-6

Loading