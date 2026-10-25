EdF : Zidane et Deschamps sont d’accord à 100 %

Pas vraiment les meilleurs amis du monde, Zinedine Zidane et Didier Deschamps ont toutefois un énorme point commun qui fait le bonheur du football français. C'est ce que confirme Jean-Pierre Papin.

La succession entre Didier Deschamps et Zinedine Zidane s’est passée de manière fluide en France, puisque l’ancien capitaine de l’OM avait annoncé plusieurs mois avant la Coupe du monde qu’il dirigeait les Bleus pour sa dernière compétition. Dans l’ombre et sans faire de bruit, le Ballon d’Or 1998 attendait sa chance patiemment et a probablement été la seule option de la FFF. Mais il n’y a pas vraiment eu de transition directe entre les deux hommes, qui sans se chercher des poux dans les médias, ne s’apprécient clairement pas plus que ça.

Avec Zidane, les Bleus brillent

A son arrivée, Zidane a eu quelques bons mots pour le travail réalisé par son prédécesseur. Et Deschamps n’a jamais trop évoqué la suite, faisant comprendre qu’il n’avait pas trop eu le choix que de laisser sa place. Mais il y a toutefois un point sur lequel les deux figures du football français sont d’accord. Ils ont beau avoir entrainé les plus grands clubs au monde comme la Juventus ou le Real Madrid, l’équipe de France reste au-dessus de tout.

Interrogé par le Journal du Dimanche, Jean-Pierre Papin n’a pu que donner raison à Deschamps et Zidane. « Ils mettent l’équipe de France au-dessus de tout. Ils ont raison. Et encore, eux ont vécu des choses encore plus fortes que moi. Ce que je vois aujourd’hui me plait. Il y a une vraie envie de jeu, de positionnement. Le staff vient d’arriver, les joueurs se trouvent de mieux en mieux. Tout le monde aime Zinedine, c’est normal. Mais il ne faudra jamais oublier ce que Didier a fait. Quand il a repris l’équipe de France, elle était au plus bas. Il l’a ramenée tout là-haut », a souligné JPP, qui fait actuellement beaucoup parler en raison du documentaire au sujet de sa carrière qui est disponible sur La Chaine L’Equipe en ce moment.