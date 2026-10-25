Bundesliga : Les Français font un cadeau à Kompany, le Bayern en tête

Way mais si yl te desseuve komen kon fait ?
Un parisien qui dit ça c’est extrêmement drôle.
Ballon d'or de la honte ? Pauvre con, ignare, débile, illétré, trou duc parce que les ballons d'or de Messi and Co c'était quoi ? Pauvre tâche.
Le problème c'est qu'au Vélodrome les règles varient
Et... Kylian Mbappé qui marque encore ! ^^
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|16
|8
|5
|1
|2
|18
|14
|4
|15
|8
|4
|3
|1
|11
|6
|5
|15
|8
|4
|3
|1
|11
|7
|4
|14
|7
|4
|2
|1
|13
|5
|8
|14
|7
|4
|2
|1
|14
|9
|5
|14
|8
|4
|2
|2
|13
|9
|4
|13
|8
|4
|1
|3
|16
|12
|4
|12
|8
|4
|0
|4
|18
|13
|5
|12
|8
|3
|3
|2
|7
|6
|1
|11
|8
|3
|2
|3
|8
|10
|-2
|10
|8
|2
|4
|2
|12
|11
|1
|10
|8
|3
|1
|4
|12
|18
|-6
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|12
|2
|8
|8
|2
|2
|4
|9
|15
|-6
|7
|8
|1
|4
|3
|11
|16
|-5
|7
|8
|2
|1
|5
|12
|18
|-6
|5
|8
|1
|2
|5
|5
|16
|-11
|2
|8
|0
|2
|6
|8
|15
|-7
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Sieg in einer intensiven Partie! 👊 𝗦𝘁𝗮𝗿𝗸, 𝗝𝘂𝗻𝗴𝘀!