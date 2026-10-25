Mbappé Ballon d'Or, la France vote Mbappé à 23%

Dans 24 heures, on connaîtra le nom du Ballon d'Or 2026, et d'ici là chacun y va de ses pronostics. Selon un sondage réalisé par RTL et Odoxa, les Français ont, eux, choisi leur favori et c'est Kylian Mbappé.

Il y a bien longtemps qu'il n'y avait pas eu une telle incertitude concernant le vainqueur du Ballon d'Or, et forcément cela laisse la place aux rumeurs et aux supputations. Ces dernières semaines, Lamine Yamal semblait être le favori, puis ce fut au tour d'Harry Kane. Mais ces dernières heures, le nom de Kylian Mbappé revient le plus souvent, chacun voulant voir des indices un peu partout. En attendant, RTL a réalisé un sondage sur ce sujet, et c'est effectivement le joueur français du Real Madrid qui est considéré comme le favori dans notre pays. Mbappé ne fait pas l'unanimité, loin de là, mais il devance nettement ses concurrents...qui sont aussi des footballeurs français.

Mbappé numéro 1 sans contestation

Auprès du grand public, Kylian Mbappé recueille 23% des suffrages quand on demande quel joueur mérite le plus le Ballon d'Or. Il devance Ousmane Dembélé, qui a lui 18% et Lamine Yamal qui compte 11% des suffrages. A noter que 8% des personnes interrogées donneraient le Ballon d'Or à Lionel Messi, finaliste du Mondial avec l'Argentine. Si l'on s'en réfère aux amateurs de football, Kylian Mbappé a 24% des voix, mais cette fois il devance non plus Ousmane Dembélé mais Michael Olise, le joueur français du Bayern Munich obtenant 16% juste devant Lamine Yamal (15%).

RTL a également interrogé les Français sur la campagne médiatique menée par Kylian Mbappé pour booster sa candidature. Et cette fois, l'opinion est moins favorable pour l'attaquant tricolore. En effet, 62% des personnes interrogées pensent que cela a plutôt plombé les chances de Kylian Mbappé. En septembre, ce dernier avait multiplié les déclarations dans différents médias, ce que certains avaient considéré comme étant de la mégalomanie.