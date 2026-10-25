ICONSPORT_374135_0137 Mbappé

Mbappé Ballon d'Or, la France vote Mbappé à 23%

Kylian Mbappé
parClaude Dautel
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Dans 24 heures, on connaîtra le nom du Ballon d'Or 2026, et d'ici là chacun y va de ses pronostics. Selon un sondage réalisé par RTL et Odoxa, les Français ont, eux, choisi leur favori et c'est Kylian Mbappé.
Il y a bien longtemps qu'il n'y avait pas eu une telle incertitude concernant le vainqueur du Ballon d'Or, et forcément cela laisse la place aux rumeurs et aux supputations. Ces dernières semaines, Lamine Yamal semblait être le favori, puis ce fut au tour d'Harry Kane. Mais ces dernières heures, le nom de Kylian Mbappé revient le plus souvent, chacun voulant voir des indices un peu partout. En attendant, RTL a réalisé un sondage sur ce sujet, et c'est effectivement le joueur français du Real Madrid qui est considéré comme le favori dans notre pays. Mbappé ne fait pas l'unanimité, loin de là, mais il devance nettement ses concurrents...qui sont aussi des footballeurs français.

Mbappé numéro 1 sans contestation

Auprès du grand public, Kylian Mbappé recueille 23% des suffrages quand on demande quel joueur mérite le plus le Ballon d'Or. Il devance Ousmane Dembélé, qui a lui 18% et Lamine Yamal qui compte 11% des suffrages. A noter que 8% des personnes interrogées donneraient le Ballon d'Or à Lionel Messi, finaliste du Mondial avec l'Argentine. Si l'on s'en réfère aux amateurs de football, Kylian Mbappé a 24% des voix, mais cette fois il devance non plus Ousmane Dembélé mais Michael Olise, le joueur français du Bayern Munich obtenant 16% juste devant Lamine Yamal (15%).
RTL a également interrogé les Français sur la campagne médiatique menée par Kylian Mbappé pour booster sa candidature. Et cette fois, l'opinion est moins favorable pour l'attaquant tricolore. En effet, 62% des personnes interrogées pensent que cela a plutôt plombé les chances de Kylian Mbappé. En septembre, ce dernier avait multiplié les déclarations dans différents médias, ce que certains avaient considéré comme étant de la mégalomanie.
Articles Recommandés
ICONSPORT_376081_0263
OL

Transfert impossible, l’OL fait une annonce

ICONSPORT_376276_0232 Moumbagna
OM

L'OM pousse dehors un attaquant à 8ME

ICONSPORT_249290_0041
PSG

Massy promet un bijou de 90.000 places au PSG

ICONSPORT_377088_0467
Liga

Real Madrid : Courtois forfait pour le Clasico

Fil Info

Transfert impossible, l’OL fait une annonce
L'OM pousse dehors un attaquant à 8ME
Massy promet un bijou de 90.000 places au PSG
Real Madrid : Courtois forfait pour le Clasico
PSG-OL : La cote multipliée par 10, l’offre en or pour le choc
OM : Bruno Genesio présente ses excuses
Une affaire Cherki à City, Maresca se fâche
OM : Genesio écarte Valero et Moumbagna
EdF : Zidane et Deschamps sont d’accord à 100 %

Derniers commentaires

La terrible nouvelle est confirmée à l’OL

Il a lui-même dit qu'il devait observer un repos de 3 mois pour récupérer de son genou. Autant le faire maintenant, si ça le requinque définitivement. Et en fin de saison, il n'y aura plus de zone d'ombre physique pour un éventuel transfert.

Massy promet un bijou de 90.000 places au PSG

Même si le projet de MASSY est extra,sans équivalent avec ce qui peut être réalisé au PARC,on a compris que le choix est biaisé et que tout ça c’est du pipeau.

OM : Genesio écarte Valero et Moumbagna

Je ne suis pas d'accord avec Génésio. Valero, il ne l'a même pas essayé à Graz et aujourd'hui il le vire. Moumbagna c'est un déménageur et il peut occuper les défenses adverses par son physique...alors que Maupay...

Première Ligue : 5-0, l'OL écrase l'OM

Et c'est la faute à qui si ton club de tchoins est à la ramasse, aussi bien chez les filles que les mecs, duchnok ?? Le supporterisme décérébré rend con..... il suffit de te lire pour s'en rendre compte 🤣🤣

Bayern : Sommeil, alimentation... Vive inquiétude autour de Vincent Kompany

Comme un ado ... Incroyable

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1474211358
2Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
1474211495
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
1474211055
4Paris logo
Paris
1484221394
5Monaco logo
Monaco
1474211064
6Lens logo
Lens
13841316124
7Rennes logo
Rennes
13741215141
8Lorient logo
Lorient
117322761
9Nice logo
Nice
118323810-2
10Olympique Marseille logo
O. Marseille
9730414104
11Brest logo
Brest
9823314122
12Toulouse logo
Toulouse
9723212111
13Auxerre logo
Auxerre
973041117-6
14Strasbourg logo
Strasbourg
772141215-3
15Angers SCO logo
Angers SCO
77214915-6
16Le Mans logo
Le Mans
671331015-5
17Troyes logo
Troyes
47115516-11
18Le Havre logo
Le Havre
27025511-6

Loading