EdF : Zidane l’a viré, ce cadre de Deschamps accuse le coup

Homme fort du vestiaire sous Didier Deschamps malgré son faible temps de jeu, Brice Samba n’a pas été convoqué par Zinedine Zidane lors du dernier rassemblement. Le gardien rennais ne s’y attendait pas.

Pour sa première liste en tant que sélectionneur de l’équipe de France, Zinedine Zidane n’a pas hésité à effectuer des choix forts. Tous les postes ont été concernés par des nouveautés, que ce soit au milieu de terrain (Da Cunha), en attaque (Lepaul) ou en défense (Yoro, Diouf, Jacquet). Il y a également eu du renouvellement dans les buts avec la convocation de Guillaume Restes puis celle de Jean Butez pour compenser le forfait de Robin Risser.

L’absence du Lensois aurait pu profiter à Brice Samba, numéro deux pendant le Mondial et taulier du vestiaire sous Didier Deschamps. Il n’en a rien été et l’ancien gardien de l’OM et de Lens ne s’y attendait pas comme le souligne le journal Ouest France. « En interne, on décrit Samba égal à lui-même, mais difficile de croire qu’il l’a bien vécu. Il ne pensait pas son temps révolu avec les Bleus, qu’il fréquentait depuis mars 2023 » écrivent nos confrères spécialisés sur l’actualité du Stade Rennais.

Franck Haise a d’ailleurs évoqué brièvement le sujet face à la presse avant la réception de l’AJ Auxerre dimanche. « On en a discuté avec Brice mais cela reste dans le vestiaire » a simplement confié l’entraîneur des Bretons. Le choc a donc été rude à encaisser pour Brice Samba, qui n’a rien d’autre à faire que de continuer à travailler pour immiscer de nouveau le doute dans l’esprit de Zinedine Zidane et de son entraîneur des gardiens Fabien Barthez.

Les deux hommes ont prouvé qu’ils étaient ouverts d’esprit et qu’ils regardaient tout le monde. Si Brice Samba arrive à crever l’écran avec Rennes, rien ne dit qu’il ne sera pas rappelé à l’avenir avec les Bleus. C’est tout ce que souhaite le gardien de 33 ans, lequel a vécu la dernière trêve internationale avec une grosse pointe de frustration.