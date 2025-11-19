EdF : Zidane chez les Bleus, un gros problème révélé

L'équipe de France disputera l'été prochain la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. Ce sera la dernière grande compétition de Didier Deschamps avec les Bleus.

Le Parisien. L' équipe de France sera à la conquête de l'Amérique dans quelques mois avec dans la tête, le rêve de soulever la troisième Coupe du monde de son histoire. Ce serait par la même occasion la deuxième de Didier Deschamps en tant que sélectionneur des Bleus. Le technicien français quittera par la suite la sélection. Le grand favori pour prendre sa place est Zinedine Zidane. Le Ballon d'Or 98 attend son heure et son arrivée excite déjà pas mal de fans et observateurs du football français. Si sa signature est proche, ce n'est pas encore totalement fait. C'est du moins ce que croit savoir

Zidane et les Bleus, oui mais...

Ces dernières heures, le média français indique en effet qu'il y a encore un petit problème à régler avant de voir Zidane prendre les rênes de l'équipe de France. Ce problème concerne le contrat à vie signé par le champion du monde 98 avec Adidas, alors que les Bleus ont encore un partenariat avec Nike allant jusqu'en 2034 et qui verse à l'équipe de France 100 millions d'euros par an. L'objectif sera de ne causer de tort à personne entre les deux marques concurrentes. Il y a encore du travail avant que le contrat de Zidane avec les Tricolores ne soit signé. Mais ce n'est plus qu'une question de temps.

La pression sera en tout cas énorme sur les épaules de Zinedine Zidane, qui n'a plus entraîné depuis quelques années et qui sera attendu comme personne par les fans de l'équipe de France. Si les Bleus allaient en plus loin à la Coupe du monde 2026, il serait difficile de faire beaucoup mieux que Didier Deschamps. Mais Zidane a prouvé dans sa carrière d'entraineur qu'il ne fallait jamais le sous-estimer.