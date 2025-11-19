edf zidane est attendu a l accueil iconsport 230182 0184 1 390123

EdF : Zidane chez les Bleus, un gros problème révélé

Equipe de France19 nov. , 16:30
parHadrien Rivayrand
L'équipe de France disputera l'été prochain la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. Ce sera la dernière grande compétition de Didier Deschamps avec les Bleus. 
L'équipe de France sera à la conquête de l'Amérique dans quelques mois avec dans la tête, le rêve de soulever la troisième Coupe du monde de son histoire. Ce serait par la même occasion la deuxième de Didier Deschamps en tant que sélectionneur des Bleus. Le technicien français quittera par la suite la sélection. Le grand favori pour prendre sa place est Zinedine Zidane. Le Ballon d'Or 98 attend son heure et son arrivée excite déjà pas mal de fans et observateurs du football français. Si sa signature est proche, ce n'est pas encore totalement fait. C'est du moins ce que croit savoir Le Parisien

Zidane et les Bleus, oui mais... 

Ces dernières heures, le média français indique en effet qu'il y a encore un petit problème à régler avant de voir Zidane prendre les rênes de l'équipe de France. Ce problème concerne le contrat à vie signé par le champion du monde 98 avec Adidas, alors que les Bleus ont encore un partenariat avec Nike allant jusqu'en 2034 et qui verse à l'équipe de France 100 millions d'euros par an. L'objectif sera de ne causer de tort à personne entre les deux marques concurrentes. Il y a encore du travail avant que le contrat de Zidane avec les Tricolores ne soit signé. Mais ce n'est plus qu'une question de temps. 

Mbappé ou la FFF, qui a menti ?Mbappé ou la FFF, qui a menti ?
La pression sera en tout cas énorme sur les épaules de Zinedine Zidane, qui n'a plus entraîné depuis quelques années et qui sera attendu comme personne par les fans de l'équipe de France. Si les Bleus allaient en plus loin à la Coupe du monde 2026, il serait difficile de faire beaucoup mieux que Didier Deschamps. Mais Zidane a prouvé dans sa carrière d'entraineur qu'il ne fallait jamais le sous-estimer. 
Derniers commentaires

TV : 450 millions d'euros, Canal+ dit non

Domage car les coupes d'Europe plus la ligue 1 ça permettrait a canal de proposer tous les matchs pour une même équipe

Le Qatar et le PSG, le médecin des Bleus pète un plomb

Faux le jaloux é rageux c 3 car tu konè ke dale en médecine é au foot à part d'être footix lui ô moins connaît son métier

Edf : Mbappé est loin du Top5 des joueurs français

"L'avantage de Mbappé est qu'il a bénéficié d'une exposition médiatique beaucoup plus importante " Pas sûr que ce soit un avantage. On en a vu un paquet qui, une fois médiatisé, sont rentrés dans le rang...

« La Russie est un État terroriste », Zabarnyi dénonce

Comment pourrait on lui en vouloir, il défend son pays et c'est tout en son honneur. Pour lui , et quelque soit ce que nous puissions en penser, ça restera une attaque en règle de son pays. Courage à toi , tes amis et ta famille

« La Russie est un État terroriste », Zabarnyi dénonce

Un tissus d'inepties. Tu es clairement sous influence de la propagande russophile (celle d'extrême droite en l'occurence). Entre incompréhensions (tu confonds "pertes" et "tués", alors même que j'ai explicitement donné les chiffres des deux), opposition stérile (comme refaire l'Histoire de la WWII en parlant de 1941 quand je parle de 1940) et affirmations invérifiables, notamment les procès d'intentions. Dans le Donbass, la guerre civile a éclaté parce que Moscou avait envoyé des soldats et de l'équipement pour encourager le séparatisme. C'était tout bénef pour Putin: soit les séparatistes prenaient le contrôle, soit c'était la guerre et celle ci fournissait un prétexte d'intervention à Moscou, surtout requalifiée en un prétendu "massacre" (qualification débunkée depuis des années notamment par l'ONU)

