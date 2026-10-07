EdF : Zidane change trois habitudes de Deschamps, les joueurs adorent

EdF : Zidane change trois habitudes de Deschamps, les joueurs adorent

Equipe de France
parCorentin Facy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
L’équipe de France a entamé un nouveau chapitre il y a trois semaines avec la prise de fonctions de Zinedine Zidane, lequel a profondément changé des habitudes bien ancrées après 14 années sous la direction de Didier Deschamps.
Avec trois victoires et un match nul en quatre matchs de Ligue des Nations, Zinedine Zidane a réussi ses grands débuts à la tête de l’équipe de France. Au-delà des résultats et des points, les Bleus ont dégagé un vrai vent de fraîcheur à l’occasion de ce rassemblement de septembre-octobre. Le jeu proposé n’est pas encore abouti à 100% mais les promesses sont bien réelles, en atteste ce dernier quart d’heure de folie contre la Belgique au Stade de France lundi soir (4-1).
Dans son édition du jour, L’Equipe insiste surtout sur les changements amorcés par Zinedine Zidane durant ce rassemblement, par rapport aux habitudes mises en place par Didier Deschamps depuis 14 ans. Le quotidien national explique par exemple que lors des séances, des joueurs « ont redécouvert des exercices poussés, travaillés habituellement sur la durée avec leur club, avec des ateliers individuels ». Des séances spécifiques parfois pour un seul joueur qui n’existaient plus sous Didier Deschamps.
Le deuxième changement concerne le staff puisqu’au contraire de « DD », Zinedine Zidane a fait le choix de s’appuyer sur un staff très élargi. Un changement apprécié par les joueurs, qui ont davantage d’interlocuteurs et des réponses plus rapides à leurs interrogations. Enfin, le dernier changement réside dans la relation que Zidane souhaite continuer à entretenir avec ses joueurs en dehors des périodes internationales selon le quotidien national.
« Mis à part avec quelques relais importants ou lorsqu'il y avait des blessures, Deschamps utilisait peu son téléphone pour appeler ses poulains. Zidane souhaite être plus présent dans leur carrière. Une manière aussi de ne jamais vraiment couper » souligne L’Equipe. Des changements appréciés par les joueurs pour l’instant, et dont le staff de l’équipe de France pourra mesurer les effets positifs dans la durée d’ici quelques mois.

Lire aussi

EdF : Deschamps avait un avantage, Zidane n’aura pas ce luxeEdF : Deschamps avait un avantage, Zidane n’aura pas ce luxe
EdF : La France enfin libérée, Riolo agresse DeschampsEdF : La France enfin libérée, Riolo agresse Deschamps
Articles Recommandés
Om La Prochaine Recrue De Mccourt Ce Sera Pour 2028
OM

OM : La prochaine recrue de McCourt, ce sera pour 2028

Lille Veut Choisir Les Arbitres La Fff Eclate De Rire
LOSC

Lille veut choisir les arbitres, la FFF éclate de rire

Arsenal Le Veut Pour 25 Me Le Psg Arrive En Force
PSG

Arsenal le veut pour 25 ME, le PSG arrive en force

Real Mbappe Le Rend Fou Mourinho La Defonce En Prive
Liga

Real : Mbappé le rend fou, Mourinho l'a défoncé en privé

Fil Info

OM : La prochaine recrue de McCourt, ce sera pour 2028
Lille veut choisir les arbitres, la FFF éclate de rire
Arsenal le veut pour 25 ME, le PSG arrive en force
Real : Mbappé le rend fou, Mourinho l'a défoncé en privé
OL : Le Groupama Stadium hors de contrôle, l'Etat appelé à l'aide
EdF : Cherki pris pour cible, son entourage démonte Rothen
Le Real Madrid sans pitié avec l’OL
Le PSG fait une offre à un défenseur français de 20 ans
L'OM répond à Genesio, il n'osera pas démissionner

Derniers commentaires

EdF : Cherki pris pour cible, son entourage démonte Rothen

100% d accord avec Rothen !!

OL : Le Groupama Stadium hors de contrôle, l'Etat appelé à l'aide

Voila comme Grosso si il avait pas entraîné dans un club ou la devise de leurs ultras sont le racisme tout cela ne lui serait pas arrivé ... cest les risque du métier travaille ou collabore avec les fachos ne soit pas étonné d'être traité comme tel !!

OL : Le Groupama Stadium hors de contrôle, l'Etat appelé à l'aide

Voila comme Grosso si il avait pas entraîné dans un club ou la devise de leurs ultras sont le racisme tout cela ne lui serait pas arrivé ... cest les risque du métier travaille ou collabore avec les fachos ne soit pas étonné d'être traité comme tel !!

OL : Le Groupama Stadium hors de contrôle, l'Etat appelé à l'aide

Entre les atypik et les autres fachos va y avoir un drame

OL : Le Groupama Stadium hors de contrôle, l'Etat appelé à l'aide

Ou peut on retrouver l'interview afin de l'écouter ou de la.lire dans son intégralité ?

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
135410835
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1153201028
3Paris logo
Paris
115320835
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
105311844
5Rennes logo
Rennes
10531189-1
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
85221871
7Angers SCO logo
Angers SCO
75212651
8Strasbourg logo
Strasbourg
7521210100
9Le Mans logo
Le Mans
65131990
10Auxerre logo
Auxerre
65203712-5
11Brest logo
Brest
5512278-1
12Lorient logo
Lorient
5512256-1
13Toulouse logo
Toulouse
5512279-2
14Nice logo
Nice
5512236-3
15Lens logo
Lens
45113990
16Troyes logo
Troyes
45113411-7
17Olympique Marseille logo
O. Marseille
3510478-1
18Le Havre logo
Le Havre
2502347-3

Loading