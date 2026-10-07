EdF : Zidane change trois habitudes de Deschamps, les joueurs adorent

100% d accord avec Rothen !!
Voila comme Grosso si il avait pas entraîné dans un club ou la devise de leurs ultras sont le racisme tout cela ne lui serait pas arrivé ... cest les risque du métier travaille ou collabore avec les fachos ne soit pas étonné d'être traité comme tel !!
Voila comme Grosso si il avait pas entraîné dans un club ou la devise de leurs ultras sont le racisme tout cela ne lui serait pas arrivé ... cest les risque du métier travaille ou collabore avec les fachos ne soit pas étonné d'être traité comme tel !!
Entre les atypik et les autres fachos va y avoir un drame
Ou peut on retrouver l'interview afin de l'écouter ou de la.lire dans son intégralité ?
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
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|10
|2
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|1
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|9
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|7
|1
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|-3
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🥹 𝐙𝐢𝐧𝐞́𝐝𝐢𝐧𝐞 𝐙𝐢𝐝𝐚𝐧𝐞 𝐱 𝐀𝐢𝐦𝐞́ 𝐉𝐚𝐜𝐪𝐮𝐞𝐭 🇫🇷 Deux légendes, une histoire commune et des retrouvailles forcément belles au Stade de France 💙