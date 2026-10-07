EdF : Zidane change trois habitudes de Deschamps, les joueurs adorent

L’équipe de France a entamé un nouveau chapitre il y a trois semaines avec la prise de fonctions de Zinedine Zidane, lequel a profondément changé des habitudes bien ancrées après 14 années sous la direction de Didier Deschamps.

Avec trois victoires et un match nul en quatre matchs de Ligue des Nations, Zinedine Zidane a réussi ses grands débuts à la tête de l’équipe de France. Au-delà des résultats et des points, les Bleus ont dégagé un vrai vent de fraîcheur à l’occasion de ce rassemblement de septembre-octobre. Le jeu proposé n’est pas encore abouti à 100% mais les promesses sont bien réelles, en atteste ce dernier quart d’heure de folie contre la Belgique au Stade de France lundi soir (4-1).

Dans son édition du jour, L’Equipe insiste surtout sur les changements amorcés par Zinedine Zidane durant ce rassemblement, par rapport aux habitudes mises en place par Didier Deschamps depuis 14 ans. Le quotidien national explique par exemple que lors des séances, des joueurs « ont redécouvert des exercices poussés, travaillés habituellement sur la durée avec leur club, avec des ateliers individuels ». Des séances spécifiques parfois pour un seul joueur qui n’existaient plus sous Didier Deschamps.

Le deuxième changement concerne le staff puisqu’au contraire de « DD », Zinedine Zidane a fait le choix de s’appuyer sur un staff très élargi. Un changement apprécié par les joueurs, qui ont davantage d’interlocuteurs et des réponses plus rapides à leurs interrogations. Enfin, le dernier changement réside dans la relation que Zidane souhaite continuer à entretenir avec ses joueurs en dehors des périodes internationales selon le quotidien national.

« Mis à part avec quelques relais importants ou lorsqu'il y avait des blessures, Deschamps utilisait peu son téléphone pour appeler ses poulains. Zidane souhaite être plus présent dans leur carrière. Une manière aussi de ne jamais vraiment couper » souligne L’Equipe. Des changements appréciés par les joueurs pour l’instant, et dont le staff de l’équipe de France pourra mesurer les effets positifs dans la durée d’ici quelques mois.