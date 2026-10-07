EdF : Deschamps avait un avantage, Zidane n’aura pas ce luxe

Meneur de jeu très technique lorsqu’il était joueur, Zinedine Zidane sera attendu au tournant sur sa capacité à faire jouer l’équipe de France de façon offensive et spectaculaire, bien plus que ne l’était Didier Deschamps.

L’équipe de France a démarré une nouvelle ère sur ce rassemblement de septembre-octobre avec les grands débuts de Zinedine Zidane dans le costume de sélectionneur des Bleus. Pour ses quatre premiers matchs sur le banc, l’ex-entraîneur du Real Madrid a plutôt convaincu avec trois victoires et un match nul. Les promesses sur le jeu produit par l’équipe sont également intéressantes, notamment si l’on se réfère au match aller contre la Belgique et sur les 20 dernières minutes du match retour face aux Diables Rouges, qui ont explosé en vol au Stade de France (4-1).

Interrogé en marge du jubilé de Robert Pirès à Metz mardi, Youri Djorkaeff a confié qu’il attendait Zinedine Zidane au tournant sur sa capacité à faire jouer un jeu offensif et technique aux Bleus. Car contrairement à son prédécesseur Didier Deschamps, « Zizou » n’a pas d’excuse, lui qui était un brillant meneur de jeu et donc un spécialiste de l’animation offensive.

« On a eu quand même Laurent (Blanc), DD (Deschamps), même Thierry (Henry) sur les Olympiques… Donc il y a quand même une marque forte de France 98 sur l’équipe de France. Mais ce qu’il y a de bien c’est que chaque joueur a eu sa patte différente. Et là, de voir enfin un joueur technique parce qu’il jouait devant avec moi qui est entraîneur, c’est bien. Je vais être encore plus intransigeant avec lui que je l’ai été avec Lolo ou DD sur le jeu offensif » a prévenu Djorkaeff dans des propos relayés par RMC avant de conclure.

« Zidane est juste, il n’est pas dans la démonstration. Il a les mots justes, le geste juste et ça doit être agréable pour ses joueurs d’avoir un discours d’instinct » a glissé le champion du monde 1998. De quoi mettre encore un peu plus la pression sur Zinedine Zidane alors que les projecteurs sont déjà braqués sur lui depuis trois semaines, avec de très fortes attentes de la part des médias et du public. Une pression que l’ancien meneur de jeu du Real Madrid et des Bleus connaît déjà par coeur et dont il saura certainement s’accommoder parfaitement.