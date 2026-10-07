EdF : Deschamps avait un avantage, Zidane n’aura pas ce luxe

EdF : Deschamps avait un avantage, Zidane n’aura pas ce luxe

Equipe de France
parCorentin Facy
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Meneur de jeu très technique lorsqu’il était joueur, Zinedine Zidane sera attendu au tournant sur sa capacité à faire jouer l’équipe de France de façon offensive et spectaculaire, bien plus que ne l’était Didier Deschamps.
L’équipe de France a démarré une nouvelle ère sur ce rassemblement de septembre-octobre avec les grands débuts de Zinedine Zidane dans le costume de sélectionneur des Bleus. Pour ses quatre premiers matchs sur le banc, l’ex-entraîneur du Real Madrid a plutôt convaincu avec trois victoires et un match nul. Les promesses sur le jeu produit par l’équipe sont également intéressantes, notamment si l’on se réfère au match aller contre la Belgique et sur les 20 dernières minutes du match retour face aux Diables Rouges, qui ont explosé en vol au Stade de France (4-1).
Interrogé en marge du jubilé de Robert Pirès à Metz mardi, Youri Djorkaeff a confié qu’il attendait Zinedine Zidane au tournant sur sa capacité à faire jouer un jeu offensif et technique aux Bleus. Car contrairement à son prédécesseur Didier Deschamps, « Zizou » n’a pas d’excuse, lui qui était un brillant meneur de jeu et donc un spécialiste de l’animation offensive.
« On a eu quand même Laurent (Blanc), DD (Deschamps), même Thierry (Henry) sur les Olympiques… Donc il y a quand même une marque forte de France 98 sur l’équipe de France. Mais ce qu’il y a de bien c’est que chaque joueur a eu sa patte différente. Et là, de voir enfin un joueur technique parce qu’il jouait devant avec moi qui est entraîneur, c’est bien. Je vais être encore plus intransigeant avec lui que je l’ai été avec Lolo ou DD sur le jeu offensif » a prévenu Djorkaeff dans des propos relayés par RMC avant de conclure.

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« Zidane est juste, il n’est pas dans la démonstration. Il a les mots justes, le geste juste et ça doit être agréable pour ses joueurs d’avoir un discours d’instinct » a glissé le champion du monde 1998. De quoi mettre encore un peu plus la pression sur Zinedine Zidane alors que les projecteurs sont déjà braqués sur lui depuis trois semaines, avec de très fortes attentes de la part des médias et du public. Une pression que l’ancien meneur de jeu du Real Madrid et des Bleus connaît déjà par coeur et dont il saura certainement s’accommoder parfaitement.
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mais en quoi j'aurais besoin de prouver que meme un journaliste sérieux se trompe parfois mdr Il se trompe comme tout le monde mdr Y'a que toi qui pete tjr plus haut que son cul pour pas comprendre cette évidence ! Toi c'est sur qd t'es pris dans la main dans le sac à raconter n'importe quoi, comme t'as un boulard énorme, tu peux pas reconnaitre que tu as tord, alors tu continues de mentir.... tu l'avais prouvé avec tes stats imaginaires qui se son transformés ensuite en liste bidon ! Et je m'en tapes de ton blabla, je t'ai pas sonné à la base, c'est toi qui réponds systématiquement à mes messages, moi je te laisses poster tranquille abruti ! Tu m'avais expliqué que c'etait du harcelement de faire ce que tu fais ! Mythomane, va te faire soigner avec tes lecons à 2balles que tu sera jamais capable d'appliquer à toi meme

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genre je vais aller rechercher des messages sur Mbappé sur des articles d'il y'a 4 ou 5ans !! Qu'est ce que t'es ridicule, un vrai gamin mdr Et oui c'est factuel tout le monde l'a lu ici pdt des années ! c'est pas de ma faute si t'etais un gamin à l'époque qui avait pas l'autorisation de ses parents pour aller sur le net :) Tu avais bien parler de stats en disantq u'il y'avait plus de maghrébins et de noirs !! Ta liste imaginaire est arrivé après ce premier mensonge ! c'est une pathologie mentale que de mentir chez toi

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Il en marre d'entendre tous ces clows de journalistes à la critique que ce soit Deschamps ou sur joueurs de l'Equipe de France. Les Riolo, Dugarry, Rothen, Menes et autres feraient mieux de la fermer et de laisser une certaine sérénité dans cette équipe.

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si c'est factuel prouve le!! tout comme moi je t'ai prouvé que les gens tuer par des flic etait plus des gens de couleur mais ca tu assumes pas te donner une liste avec des noms ce n'est pas des statistique ethnique tu te coucheras moins bete ce soir

EdF : « Tensions » en équipe de France, Romain Molina balance

prouve juste que j'ai tort sur molina imbecile au lieu de vivre ds le passé en tout cas moi j'ai pas été banni CQFD

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