EdF : Zidane après Deschamps, ça va être compliqué

Didier Deschamps quittera les Bleus à l’issue de la Coupe du monde 2026, qui se disputera en Amérique du Nord. Zinédine Zidane apparaît comme le grand favori pour lui succéder.

L’ équipe de France sera très attendue l’été prochain à l’occasion du Mondial 2026. Les Bleus auront à cœur de rassurer après des derniers mois jugés plus compliqués. Cette compétition marquera également la dernière aventure de Didier Deschamps à la tête de la sélection tricolore, championne du monde sous sa direction. Un moment forcément particulier, tant le sélectionneur a marqué l’histoire des Bleus au fil des années.

Après son départ, le flambeau devrait logiquement être transmis à Zinédine Zidane. Le champion du monde 1998 héritera d’une immense pression, mais son aura, son expérience et son palmarès semblent le prédestiner à ce rôle. Une évidence pour beaucoup, à commencer par Christian Karembeu.

Karembeu plus impatient que jamais

Lors d'une interview accordée au Parisien, l'ancien joueur du Real Madrid et coéquipier de Zidane a en effet donné son avis sur la future probable arrivée de Zizou à la tête des Bleus : « J’ai confiance. Il s’agira d’une nouvelle étape de sa carrière. Au Real, il a montré son savoir-faire dans une grande institution avec notamment ses trois succès en Ligue des champions.

Ça raconte beaucoup de sa capacité à performer au très haut niveau. À Madrid, il a eu la carrure nécessaire dans un club où la pression s’exerce au quotidien. Il a su l’apprivoiser et même l’annihiler pour transmettre sa philosophie aux joueurs. Sélectionneur, ce n’est pas la même chose, mais au regard du vivier du football français, il convient d’être optimiste. Zizou est taillé pour le poste ».

L’équipe de France sera dans un groupe composé du Sénégal, de la Norvège et d’une équipe encore à déterminer pour la Coupe du monde 2026. Les Bleus auront l’occasion de monter en puissance à travers deux matchs de préparation, même s’il leur faudra rapidement rassurer quant à leur niveau de jeu.

Une chose est certaine : un cycle s’apprête à se refermer en équipe de France, et Zinédine Zidane devra faire des choix forts s’il vient à prendre les rênes de la sélection tricolore.