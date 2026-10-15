EdF : Zidane acte un gros forfait pour novembre

Le terme est là " Choqué " par le niveau du PSG en 1 er mi-temps .
Certains retrouvent un contexte sain qui leur permet de se rappeler qu'ils jouent au foot.
La culture de l’instant tu oublies que si tu n’as pas donnaruma la première ldc tu l’as gagne jamais !!
Safonov a été monstrueux. C'est ca que je retiens moi !
Encore un match extraordinaire. Comment ne pas voir le travail de LE !! Bravo Paris !!!!
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|6
|4
|2
|0
|10
|5
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|9
|4
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|12
|10
|2
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|4
|7
|11
|6
|3
|2
|1
|8
|4
|4
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|8
|3
|8
|6
|2
|2
|2
|12
|9
|3
|8
|6
|2
|2
|2
|6
|6
|0
|8
|6
|2
|2
|2
|5
|7
|-2
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|10
|1
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|12
|-1
|7
|6
|2
|1
|3
|7
|10
|-3
|6
|6
|2
|0
|4
|9
|8
|1
|6
|6
|1
|3
|2
|10
|12
|-2
|6
|6
|1
|3
|2
|9
|11
|-2
|6
|6
|2
|0
|4
|8
|16
|-8
|4
|6
|1
|1
|4
|4
|13
|-9
|2
|6
|0
|2
|4
|4
|8
|-4
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