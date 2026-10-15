EdF : Zidane acte un gros forfait pour novembre

Titulaire contre le Real Madrid mercredi soir (3-4), Manu Koné a été contraint de céder sa place dès le quart d’heure de jeu. L’international français devrait manquer le prochain rassemblement des Bleus.

Utilisé par Zinedine Zidane lors de ses quatre premiers matchs à la tête de l’équipe de France à l’occasion du dernier rassemblement, Manu Koné a de fortes chances de manquer la prochaine trêve internationale. Les Bleus joueront contre l’Italie et la Turquie pour valider leur qualification en quart de finale de Ligue des Nations et sauf très bonne surprise, le Romain ne sera pas de la partie. Et pour cause, Manu Koné est sorti blessé dès la 17e minute de jeu face au Real Madrid mercredi soir lors de la 2e journée de Ligue des Champions.

Probablement victime d’une élongation selon la Gazzetta dello Sport, Manu Koné va manquer plusieurs semaines de compétition. Son retour n’est pas prévu avant mi-novembre, ce qui va certainement lui faire manquer les matchs contre l’Italie à San Siro et la Turquie à Bordeaux. Un coup dur pour le sélectionneur des Bleus, qui s’est appuyé sur Koné dans un rôle de sentinelle lors de ce premier rassemblement. Ce forfait pourrait en revanche profiter à Aurélien Tchouaméni.

Préservé par Zidane lors du premier rassemblement car il revenait tout juste de blessure, le joueur du Real Madrid a de fortes chances de découvrir le nouveau sélectionneur à l’occasion de la prochaine trêve et cela même si ses performances ne font pas l’unanimité depuis le début de la saison au Real Madrid, bien au contraire. Des éléments ayant donné satisfaction lors des quatre premiers matchs de l’ère Zidane comme Da Cunha ou encore Camavinga auront aussi certainement l’occasion de montrer de nouveau leur niveau sous le maillot des Bleus.