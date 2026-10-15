EdF : Ce refus met une claque terrible au « projet Zidane »

Remplaçant contre le PSG mercredi soir, Ayyoub Bouaddi a crevé l’écran dès lors qu’il est entré en jeu à la mi-temps. L’ancien Lillois représente le gros regret de ces dernières années pour la France et pour Zinedine Zidane.

Transféré à Manchester City en provenance de Lille pour 95 millions d’euros l’été dernier, Ayyoub Bouaddi s’impose peu à peu comme un joueur important au sein du club anglais. Remplaçant contre le Paris Saint-Germain mercredi soir en Ligue des Champions , l’international marocain est entré à la mi-temps et a changé la face du match. Sa présence au milieu de terrain ainsi que ses qualités techniques ont métamorphosé Manchester City. Bouaddi a d’ailleurs été décisif sur le deuxième but inscrit par Erling Haaland en initiant l’action et en délivrant une superbe passe décisive pour l’attaquant norvégien.

International Marocain depuis mai 2026, l’ancien Lillois a préféré les Lions de l’Atlas à l’équipe de France, après avoir fait toutes ses classes en équipes de jeunes dans l'Hexagone. Un énorme regret pour les Bleus et pour Zinedine Zidane tant Bouaddi semble compatible au projet de jeu prôné par le nouveau sélectionneur tricolore selon Dave Appadoo.

« Il y a un joueur qui est sorti du lot du côté de Manchester City, c’est Bouaddi. Quand il est entré à la mi-temps, il a complètement changé la face du jeu de Manchester City. Il arrive dans le bon moment de l’équipe, mais ce qu’il fait c’est prodigieux. C’est un joueur dont j’ai l’impression qu’il va arriver à un niveau très très haut. Je pense qu’il a gagné ce mercredi sa place de titulaire à City. On voit qu’il est déjà titulaire dans une très bonne sélection comme le Maroc » a glissé Dave Appadoo sur la Chaîne L'Equipe avant de conclure.

Bouaddi, un regret énorme pour la France

« Tu peux pas t’empêcher de penser compte tenu de ce que construit Zinedine Zidane que c’est un peu le raté du football français de pas avoir réussi à le convaincre de ce projet équipe de France. Tant mieux pour le Maroc, mais Bouaddi a fait toutes ses classes en équipe de France et peut-être qu’il était fait pour le projet Zidane » a analysé le consultant de L’Equipe du Soir après la victoire du PSG sur la pelouse de Manchester City mercredi soir. Les regrets peuvent effectivement être immenses en équipe de France mais aussi à Paris, qui a courtisé Bouaddi sans finalement s’aligner sur le tarif XXL proposé par Manchester City, qui a raflé la mise l’été dernier.