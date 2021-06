EdF : Youssoupha met Le Graët dans la sauce

Dans : Equipe de France.

Plongé dans une polémique à cause du fameux hymne des Bleus, Youssoupha a apporté sa version des faits, en répondant notamment à Noël Le Graët.

Bien malgré lui, Youssoupha s’est retrouvé dans une tempête médiatique quelques heures après l’annonce de la liste de Didier Deschamps pour l’Euro 2021. En lançant un son spécialement autour de cet évènement, ponctué par le grand retour de Karim Benzema chez les Bleus, le rappeur a mis le feu à la classe politique. Puisque des membres des Républicains et du RN ont demandé à la FFF de supprimer cette chanson.

« Des joueurs de l'équipe de France adorent »

Pourtant, à la base, cette annonce spéciale avait très bien marché sur les réseaux sociaux. « Au début c'est génial, tout se passe bien, mes potes des rédactions sportives... tout le monde du sport adore. Je connais des joueurs de l'équipe de France qui sont potes et qui adorent. Moi je déconnecte parce que je n'ai pas les chaînes d'infos françaises. Le lendemain, je vois "le chant de la discorde" et ils en parlent longtemps. La France est en feu par rapport à ça », explique Youssoupha sur TMC. Et Noël Le Graët dans tout ça ? Selon le chanteur, le président de la FFF a menti en disant qu’il n’était pas au courant de ce projet de chanson.

« Tout le monde est au courant à la FFF »

« Je pense que tout le monde est au courant à la FFF. Ce n'est pas top de sortir ça comme ça. Je n'ai pas travaillé directement avec Le Graët, mais ceux qui travaillent dessus sont des gens qui sont là pour s'occuper des réseaux de l'équipe de France. Je vais souvent au Stade de France voir les matchs et les personnalités sont souvent sollicitées sur les réseaux sociaux. Ce sont des gens dont je suis proche, qui font un travail remarquable », a lancé le rappeur, qui espère que les matchs des Bleus à l’Euro feront vite oublier toute cette polémique.