EdF : Varane et la France maudits, il reste un espoir !

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Touché avec Manchester United, Raphaël Varane rejoint la liste des joueurs qui inquiètent Didier Deschamps en vue de la Coupe du monde, qui débutera désormais dans moins d’un mois au Qatar.

Le champion du monde 2018 a du mal à retrouver ses meilleures jambes depuis qu’il est à Manchester United, mais il est toujours considéré comme un cadre de l’équipe de France. Pourtant, lors du match face à Chelsea ce samedi, le défenseur central est sorti sur blessure, avec de grosses craintes en raison de ses larmes lors de sa sortie du terrain. Touché par une lésion au biceps fémoral, il est annoncé forfait pour au moins trois semaines, voire un mois. Manchester United et l’ancien du RC Lens ont immédiatement mis en place un protocole de soins pour essayer de relancer le joueur physiquement, mais il ne pourra pas y avoir de retour miracle.

Raphaël Varane ne sera pas à 100 % au début de la Coupe du monde, et il reste à savoir si Didier Deschamps prendra le risque de sélectionner un joueur qui ne se retrouve pas à son meilleur niveau. La FIFA l’y autorise avec cette Coupe du monde en pleine saison, avec une liste qui peut s’agrandir si Didier Deschamps le décide. En tout cas, selon RMC, après le désespoir de samedi soir, Varane veut désormais y croire et estime que tout est encore possible pour une participation au Mondial. La défense tricolore en aurait en tout cas bien besoin, alors qu’elle a eu mal à montrer des signes rassurants ces derniers mois.