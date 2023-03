EdF : Une vidéo dérange Didier Deschamps

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

A la tête de l'équipe de France depuis désormais plus de 10 ans, Didier Deschamps a du en gérer des crises. Mais voir qu'un ancien soldat le critiquait dans l'affaire Benzema lui a fait mal.

Didier Deschamps n’a pas vraiment connu de réelle coupure après la défaite en finale de la Coupe du monde. Le sélectionneur national a du digérer la déception, ce qui n’est pas anodin pour un grand compétiteur comme lui. Il a aussi du gérer les discussions sur sa prolongation de contrat, mettant un point d’honneur à avoir un bail longue durée avec les Bleus jusqu’à la Coupe du monde américaine de 2026. Et en plus de cela, « DD » a du gérer le chaos à la Fédération Française de Football, où il a perdu en Noël Le Graët un très fort soutien de la décennie passée, tout en préparant la prochaine liste avec les départs à la retraite de plusieurs cadres.

Deschamps et la polémique Benzema

Et surtout, même s’il clame en conférence de presse qu’il ne suit pas vraiment les réseaux sociaux, ce qui l’arrange bien évidemment pour ne pas rebondir sur les polémiques, Didier Deschamps a du gérer la crise entretenue par Karim Benzema au sujet de la fin de l’aventure de KB9 en Bleu. Son départ du Qatar a énormément fait parler, et plusieurs piques ont été lancées.

L’une d’entre elles a fait mal à Didier Deschamps affirme L’Equipe. Il s’agit de la vidéo publiée par Patrice Evra sur Instragram en début d'année, et au cours de laquelle l’ancien arrière gauche de l’équipe de France a pris fait et cause pour Karim Benzema. Selon le joueur passé par Manchester United et la Juventus Turin, KB9 « dérangeait » et n’a pas été soutenu par ses coéquipiers, bien heureux de le voir partir du camp de base à Doha sur blessure. « De l’extérieur, parce que je n’étais pas dans le groupe donc je ne peux pas vraiment savoir ce qu’il se passe, j’ai l’impression que Karim dérangeait et dérange énormément de personnes. Mais vous les joueurs, ne pas l’avoir soutenu, c’est ça qui me fait mal. On va à la guerre pour un joueur les gars », a notamment fait savoir l’ex-international français, qui a ensuite laissé entendre que le sélectionneur avait pu être influencé par des joueurs jaloux ou grincheux. Une prise de parole qui a touché et déçu Didier Deschamps, qui ne s’imaginait pas qu’Evra allait cracher dans la soupe et le trahir de la sorte.

Patrice Evra a lâché Deschamps, ça ne passe pas

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Equipe de France de Football (@equipedefrance)

En effet, Patrice Evra faisait partie des soldats de Didier Deschamps lors de l’Euro 2016, et la confiance mutuelle que s’accordaient les deux hommes a permis d’approcher de quelques centimètres le titre européen à domicile. Voir ainsi son ancien défenseur sous-entendre que la décision de faire partie Karim Benzema faisait partie d’un petit arrangement qui convenait à la tranquillité de l’équipe de France a contrarié le sélectionneur, attentif à ce que disent de lui les hommes dont il se considère proche. Nul doute que ce ne sera pas oublié, Didier Deschamps ayant déjà démontré par le passé qu’il n’avait pas la mémoire courte quand il s’estimait trahi.