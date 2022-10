EdF : Un sponsor des Bleus demande à Mbappé de réfléchir

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Un sponsor des Bleus pointé du doigt par Kylian Mbappé a décidé de prendre la parole face à la dernière crise menée par l'attaquant français ces derniers mois.

Après plusieurs mois de lutte, de boycott et de tergiversations, Kylian Mbappé a finalement fait plier la Fédération Française de Football sur la charte des joueurs internationaux. Celle-ci datait de 2010 et avait besoin d’être remise au goût du jour aux yeux de l’attaquant du PSG. C’est pour cela que le champion du monde est allé au bout de son combat en demandant à avoir un droit de regard sur les sponsors qu’il ne juge pas compatible avec certaines de ses valeurs. Parmi les sponsors visés, des sociétés de paris sportifs ou de « malbouffe », KFC ayant même réagi avec un tacle glissé à l’encontre de Mbappé, avant de s’excuser platement.

Ce dimanche, dans les colonnes du Parisien, le fondateur et patron de Betclic est revenu sur ce dossier toujours sensible. Car il n’est pas facile d’aller égratigner le joueur le plus performant du PSG et de l’équipe de France. Mais l’homme d’affaires compte bien se défaire de cette sale image qui peut coller à la peau des sites de paris sportifs.

La FFF est prévenue en cas de changement de contrat

Surtout que Betclic est un sponsor officiel des Bleus, et n’entend pas se laisser marcher sur les pieds. « Les opérations marketing refusées par Kylian Mbappé ne concernaient pas Betclic. Nous sommes partenaires de l’équipe de France, c’est un important investissement sur cinq ans. Maintenant, on va voir comment les accords entre les joueurs et la fédération évoluent, et on se positionnera en fonction. Notre partenariat nous permet d’utiliser collectivement l’image des Bleus. S’il évolue, on devra en discuter », a prévenu Nicolas Béraud, qui a décidé de s’adresser directement à Kylian Mbappé pour ne pas tomber dans le site des paris sportifs dangereux et addictifs, pouvant mener à la ruine. « J’ai envie de lui dire que Betclic a des valeurs fortes, comme le respect et la passion du sport. Il a eu une mauvaise expérience avec un autre opérateur (Winamax), mais il ne faut pas faire d’amalgames. On peut proposer du pari en étant responsable », a prévenu le boss de Betclic, persuadé que Mbappé se trompe de combat en s’attaquant aux paris sportifs. Autant dire que la nouvelle charte des footballeurs internationaux, qui doit être mise sur pied lors des prochaines semaines, sera suivie de près par les sponsors qui mettent beaucoup d’argent pour avoir les Bleus dans leurs campagnes publicitaires.