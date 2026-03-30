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EdF : Un Lyonnais avertit Cherki

Equipe de France30 mars , 13:00
parCorentin Facy
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Titularisé par Didier Deschamps face à la Colombie (3-1), Rayan Cherki s’est montré à l’aise dans son rôle de numéro dix. L’ancien Lyonnais doit néanmoins gommer encore certains aspects négatifs de son jeu.
Aligné aux côtés de Marcus Thuram, Désiré Doué et Maghnes Akliouche, Rayan Cherki devait marquer des points face à la Colombie dans l’optique de la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis. Globalement, c’est chose faite pour le joueur de Manchester City, à l’origine de plusieurs très bons mouvements des Bleus comme sur le deuxième but de Désiré Doué, avec une ouverture parfaite pour Marcus Thuram, ensuite passeur décisif pour l’ailier du Paris Saint-Germain.
Le match de l’ancien Lyonnais n’a toutefois pas été parfait. Rayan Cherki s’est parfois montré trop gourmand voire trop individualiste dans certaines tentatives. Aussi, le milieu offensif de 23 ans a laissé paraître sa frustration dans certains gestes d’humeur. Il devra gommer tout cela pour être un joueur important de la France à la Coupe du monde selon son ancien coéquipier à Lyon, Samuel Umtiti.« C'est du Rayan. À certains moments, il peut tenter certaines choses et quand ça va passer, on ne va rien lui dire » a d'abord lancé l'ancien défenseur du Barça avant de poursuivre.

Rayan Cherki doit faire attention

« Dans son attitude, certes, quand on voit ça de l'extérieur, ce n'est pas forcément beau à voir mais c'est quelqu'un qui a envie de bien faire, d'avoir le ballon et de montrer... Ça j’aime. Mais il y a certaines choses qu'il doit changer. Ces petits gestes-là par rapport à ses coéquipiers. On ne peut pas avoir un joueur parfait. Pour moi, c'est un joueur qui a de la personnalité et c'est normal. On est censé connaître ses coéquipiers et ça ne veut pas dire qu'il en veut à son coéquipier » a glissé l’ancien défenseur central de l’OL sur les ondes de RMC. Malgré certains reproches que l’on peut adresser à Rayan Cherki, le joueur de Manchester City a quand même marqué des points sur la globalité de la rencontre. Sa présence dans le groupe français à la Coupe du monde aux Etats-Unis l’été prochain ne fait quasiment aucun doute.
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Lens-PSG reporté, Pierre Ménès fait taire les pleureuses

Bah tant qu'à ne pas vouloir comparer, rappeler le peu de temps de repos due à la saison dernière, ce n'est pas cohérent. La saison 2024/2025 ce n'est pas la saison 2025/2026. C'est en ce moment qu'il y a des reports, en fonction des matchs européens de mars-avril 2026. Facile de ne pas vouloir comparer quand ça ne vous sert pas. Ca ne me choque pas plus que ça les reports, mais pour tout les clubs pas que le PSG.

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C’est tellement vrai que les consmenteurs de Tfou lui accordent le sauvetage de Loucas sur l’action la plus chaude en première et alors que Lacrois serait plutôt Labagnère sur l’action … 😆🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

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Pas d’bol pour la Rouyette, Loucas qui n’assure pas trop au Pgégé fait un assez bon match hier soir… pour un remplaçant, bien sûr 😏🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

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Un des plus mauvais hier soir parmis les prétendants à la CdM. Son seul vrai beau geste efficace , la remise instantanée à Tutu sur le 3è… 😏🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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