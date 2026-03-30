EdF : Un Lyonnais avertit Cherki

Titularisé par Didier Deschamps face à la Colombie (3-1), Rayan Cherki s’est montré à l’aise dans son rôle de numéro dix. L’ancien Lyonnais doit néanmoins gommer encore certains aspects négatifs de son jeu.

Aligné aux côtés de Marcus Thuram, Désiré Doué et Maghnes Akliouche, Rayan Cherki devait marquer des points face à la Colombie dans l’optique de la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis. Globalement, c’est chose faite pour le joueur de Manchester City, à l’origine de plusieurs très bons mouvements des Bleus comme sur le deuxième but de Désiré Doué , avec une ouverture parfaite pour Marcus Thuram, ensuite passeur décisif pour l’ailier du Paris Saint-Germain.

Le match de l’ancien Lyonnais n’a toutefois pas été parfait. Rayan Cherki s’est parfois montré trop gourmand voire trop individualiste dans certaines tentatives. Aussi, le milieu offensif de 23 ans a laissé paraître sa frustration dans certains gestes d’humeur. Il devra gommer tout cela pour être un joueur important de la France à la Coupe du monde selon son ancien coéquipier à Lyon, Samuel Umtiti.« C'est du Rayan. À certains moments, il peut tenter certaines choses et quand ça va passer, on ne va rien lui dire » a d'abord lancé l'ancien défenseur du Barça avant de poursuivre.

Rayan Cherki doit faire attention

« Dans son attitude, certes, quand on voit ça de l'extérieur, ce n'est pas forcément beau à voir mais c'est quelqu'un qui a envie de bien faire, d'avoir le ballon et de montrer... Ça j’aime. Mais il y a certaines choses qu'il doit changer. Ces petits gestes-là par rapport à ses coéquipiers. On ne peut pas avoir un joueur parfait. Pour moi, c'est un joueur qui a de la personnalité et c'est normal. On est censé connaître ses coéquipiers et ça ne veut pas dire qu'il en veut à son coéquipier » a glissé l’ancien défenseur central de l’OL sur les ondes de RMC. Malgré certains reproches que l’on peut adresser à Rayan Cherki, le joueur de Manchester City a quand même marqué des points sur la globalité de la rencontre. Sa présence dans le groupe français à la Coupe du monde aux Etats-Unis l’été prochain ne fait quasiment aucun doute.