EdF : Secoué par Théo Griezmann, Rothen en remet une couche

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Le frère d'Antoine Griezmann a attaqué Jérôme Rothen pour ses critiques. Le consultant de RMC ne s'est pas dégonflé.

Décevant dans les derniers matchs de l’équipe de France, Antoine Griezmann a magnifiquement répondu avec un doublé et surtout un match plein contre la Finlande. Une prestation de premier plan qui a inspiré son clan. Son frère, toujours très actif sur les réseaux sociaux, a directement ciblé un consultant le soir du match à Lyon. « Le but est pour toi, Jérôme Rothen », a envoyé Théo Griezmann, en réponse aux critiques cassantes de l’animateur de RMC, qui avait même comparé l’attaquant tricolore à Blaise Matuidi, pour son manque de capacité à être le leader technique de l’équipe de Didier Deschamps. En dépit de la performance convaincante face à la Finlande, Jérôme Rothen n’a pas vraiment mangé son chapeau, et a bien fait savoir ce qu’il pensait du niveau d’Antoine Griezmann. Tout en s’attribuant une part du mérite du réveil de l’ex-barcelonais. Un petit tour de passe-passe devenu un grand classique, quand ceux qui tombent sur un joueur vous expliquent ensuite que cela a été finalement bénéfique.

Le but est pour toi @RothenJerome — Théo Griezmann (@TheoGriezmann) September 7, 2021

« Pour moi, il ne fait pas partie de la catégorie des très grands. Je m’explique : Quand on fait partie des grands, quand on joue à côté de ces mecs-là, on se dit qu’ils vont accepter les critiques. Griezmann a répondu aux critiques, oui. Il a eu l'attitude d'un joueur qui avait envie de se réveiller, de sortir un peu de sa torpeur. Je reste sur mes critiques. Les critiques sont là aussi par moments pour faire avancer. Mes critiques et celles de l'émission, parce que je n'étais pas le seul, ont été écoutées. Pour preuve, on l'a vu avec la réaction de certains de ses proches. Si j'ai critiqué l'équipe de France et Antoine Griezmann, c'est parce que c'est justifiable et justifié », a balancé l’ancien joueur du PSG, pour qui Antoine Griezmann a répondu aux critiques avec son doublé face à la Finlande, mais ne les a pas fait taire.

Griezmann n’est pas un très grand joueur

La preuve avec ces témoignages sur les réseaux, pour qui c'est presque plus le passage décevant de "Grizou" au Barça qui dérange, plus que ses performances souvent intéressantes en équipe de France. « Une bonne prestation n'efface pas les mauvaises. Tout comme ces mauvais matchs n'effacent pas les bons d'avant », « L'entourage d'un joueur... On a des champions du monde en EDF mais la famille est souvent championne du monde de la connerie », « Ça fait 2 ans qu'il ne met plus le pied devant l'autre mais il est le meilleur buteur français en 2021 », s'est notamment vu répondre Théo Griezmann, pas toujours félicité pour son intervention au sujet de son frère, même si le clan Griezmann assume totalement cette présence sur les réseaux.

RMC le descend et l'invite ensuite

Y’a aucune tension avec le clan @AntoGriezmann. Quand on dit du bien d’eux ils disent rien, des la moindre critique ils s’énervent. — Antoine Wargnier (@antoinewargnier) September 8, 2021

Cette petite polémique a en tout cas eu le don d’agacer aussi envers la radio sportive. Cette dernière est accusée de trop s’acharner sur Antoine Griezmann, qui a souvent répondu présent en équipe de France, et en est devenu l’un des meilleurs buteurs de son histoire. Antoine Wargnier, producteur de l’émission Rothen s’enflamme, en a profité pour glisser une petite pique contre le clan Griezmamn, sans oublier de glisser une petite invitation pour relancer le débat si besoin… « Comme d’habitude avec le clan Griezmann on ne retient que le négatif alors que Jérôme a dit du bien 80% du temps. J’apprécie beaucoup la sœur de Griezmann. Le frère je le connais pas. Après y a rien de méchant. Y’a aucune tension avec le clan Griezmann. Quand on dit du bien d’eux ils disent rien, des la moindre critique ils s’énervent. On va lancer l'invitation à Griezmann dans l'émission ou un quelqu'un du clan car ils sont nombreux », a glissé le producteur histoire de faire comprendre que le problème venait surtout du clan Griezmann.