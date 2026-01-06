EdF : Luis Enrique fait n’importe quoi, Deschamps le corrige

En difficulté pendant une bonne partie de l’année 2025, Warren Zaïre-Emery a enfin retrouvé des couleurs au PSG. Son repositionnement en tant que latéral droit n’y est pas pour rien, mais Didier Deschamps n’a pas l’intention de copier Luis Enrique sur ce coup-là.

Déjà utilisé 25 fois par Luis Enrique cette saison, Warren Zaïre-Emery est clairement un élément fort aux yeux de l’entraîneur du Paris Saint-Germain. Le technicien espagnol n’a jamais douté de son joueur de 19 ans, même si ce dernier a traversé une période difficile pendant une bonne partie de l’année 2025. L’international français est sorti de l’équipe un long moment notamment lors de la campagne de Ligue des Champions, durant laquelle Fabian Ruiz, Vitinha et Joao Neves ont été excellents. Mais depuis quelques semaines, c’est au poste de latéral droit que Warren Zaïre-Emery retrouve des couleurs et monte en puissance.

Le Titi parisien profite de l’absence d’Achraf Hakimi, blessé puis parti disputer la CAN avec le Maroc, pour prendre confiance et se montrer très à l’aise à ce poste. Cela pourrait donner des idées à Didier Deschamps, qui s’appuie toujours sur un Jules Koundé indéboulonnable mais pourtant bien moins performant depuis quelques semaines, que ce soit avec le FC Barcelone ou avec l’équipe de France. A en croire les informations de L’Equipe, Didier Deschamps n’a toutefois pas l’intention de s’appuyer sur Zaïre-Emery au poste de latéral droit à la Coupe du monde aux Etats-Unis cet été.

Zaïre-Emery latéral droit, Deschamps dit non

« En équipe de France, Didier Deschamps l'a toujours perçu comme un milieu. La période actuelle peut-elle faire infléchir le sélectionneur ? Ce n'est pas la tendance. Le staff, qui s'appuie à ce poste sur le duo Jules Koundé-Malo Gusto, considère toujours le Parisien comme un joueur d’entrejeu » peut-on lire dans les colonnes du quotidien national. Reste que cette polyvalence est un vrai atout pour Zaïre-Emery par rapport à d’autres milieux de terrain. Ce qui pourrait lui être profitable afin de figurer dans la liste de Didier Deschamps, qui aime ce type de profil pouvant dépanner à plusieurs postes. C’était notamment le cas d’Axel Disasi ou encore d’Eduardo Camavinga lors de la Coupe du monde au Qatar.