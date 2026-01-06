ICONSPORT_281340_0438

EdF : Luis Enrique fait n’importe quoi, Deschamps le corrige

Equipe de France06 janv. , 16:00
parCorentin Facy
En difficulté pendant une bonne partie de l’année 2025, Warren Zaïre-Emery a enfin retrouvé des couleurs au PSG. Son repositionnement en tant que latéral droit n’y est pas pour rien, mais Didier Deschamps n’a pas l’intention de copier Luis Enrique sur ce coup-là.
Déjà utilisé 25 fois par Luis Enrique cette saison, Warren Zaïre-Emery est clairement un élément fort aux yeux de l’entraîneur du Paris Saint-Germain. Le technicien espagnol n’a jamais douté de son joueur de 19 ans, même si ce dernier a traversé une période difficile pendant une bonne partie de l’année 2025. L’international français est sorti de l’équipe un long moment notamment lors de la campagne de Ligue des Champions, durant laquelle Fabian Ruiz, Vitinha et Joao Neves ont été excellents. Mais depuis quelques semaines, c’est au poste de latéral droit que Warren Zaïre-Emery retrouve des couleurs et monte en puissance.
Le Titi parisien profite de l’absence d’Achraf Hakimi, blessé puis parti disputer la CAN avec le Maroc, pour prendre confiance et se montrer très à l’aise à ce poste. Cela pourrait donner des idées à Didier Deschamps, qui s’appuie toujours sur un Jules Koundé indéboulonnable mais pourtant bien moins performant depuis quelques semaines, que ce soit avec le FC Barcelone ou avec l’équipe de France. A en croire les informations de L’Equipe, Didier Deschamps n’a toutefois pas l’intention de s’appuyer sur Zaïre-Emery au poste de latéral droit à la Coupe du monde aux Etats-Unis cet été.

Zaïre-Emery latéral droit, Deschamps dit non

« En équipe de France, Didier Deschamps l'a toujours perçu comme un milieu. La période actuelle peut-elle faire infléchir le sélectionneur ? Ce n'est pas la tendance. Le staff, qui s'appuie à ce poste sur le duo Jules Koundé-Malo Gusto, considère toujours le Parisien comme un joueur d’entrejeu » peut-on lire dans les colonnes du quotidien national. Reste que cette polyvalence est un vrai atout pour Zaïre-Emery par rapport à d’autres milieux de terrain. Ce qui pourrait lui être profitable afin de figurer dans la liste de Didier Deschamps, qui aime ce type de profil pouvant dépanner à plusieurs postes. C’était notamment le cas d’Axel Disasi ou encore d’Eduardo Camavinga lors de la Coupe du monde au Qatar.
Derniers commentaires

OM : L'Equipe critique « l’arbitrage très gentil » pour Marseille

Franchement il y a 2 contacts de marseillais suite à la 1ere tête nantaises et ce sont eux qui mettent le ballon tout seul. Rulli et le défenseur qui pousse la balle dedans sans que le nantais ne la touche et sans que le marseillais ne soit vraiment gêné pour la sortir car la balle est deja presque dedans. Je pense que le but méritait d'être accordé car le nantais n'a rien changé au fait que le ballon rentre (même en se jetant il n'a pas changé le cours des choses)

OM : De Zerbi menacé, ses jours sont comptés ?

En revanche je ne suis pas d'accord avec le schéma tactique que tu décris. Ce que tu dis n'est pas faux mais il y a aussi un autre schéma qu'il utilise, parfois après avoir commencé en 4231. L'OM joue aussi en 5221 avec trois centraux. Le DCD et le DCG se transforment en latéraux en phase de possession et les latéraux montent d'un niveau au milieu pour apporter des solutions et de la densité dans l'axe. C'est pour ça que les équipes contre nous verrouillent l'axe et nous prennent en contre par les cotés d'abord car il y a trop de monde dans l'axe. Et malheureusement quand on se fait prendre la balle et qu'il y'a un contre, il y a un cafouillis dans le repli et on peut se retrouver avec un ailier qui compense une montée trop haute d'un latéral. Et quand il y a deux adversaires du même coté lors du contre, plus personne ne sait quoi faire. Son style de jeu est trop compliqué à assimiler et il aura dû, à mon avis, le mettre en place par étapes. Et s'il l'a fait, bah le message ne passe pas. Je suis d'accord avec toi sur la volonté de jeu: possession, aspiration, récupération haute et explosion à la récupération. Mais ça n'a pas l'air de prendre.... Mais il a raison aussi sur un point, comme on peut perdre autant de duel contre Nantes. Il y a aussi dans les têtes qu'il y n'y a pas ce qu'il faut.

Le PSG reste au Parc, c’est validé pour trois raisons

Mais le PSG préfère sûrement un PARC a 55 000 a PANAME ( emplacement loge vip etc ) que un stade plus 'populaire 'de 80 000 ailleurs .

PSG : Un triple monstre acheté pour 40ME

Pacho été et est une de nos meilleures recrues.Il est tres physique, il anticipe bien, il a beaucoup de présence .Un joueur incontournable

PSG : Gonçalo Ramos claque la porte, Luis Enrique applaudit

il est un bon joueur dans la rotation.L.E l'aime bien .Il ne partira pas

