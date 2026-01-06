CAN 2025 : Algérie - RD Congo : les compos (17h sur BeIN 1)

OM : De Zerbi menacé, ses jours sont comptés ?

En revanche je ne suis pas d'accord avec le schéma tactique que tu décris. Ce que tu dis n'est pas faux mais il y a aussi un autre schéma qu'il utilise, parfois après avoir commencé en 4231. L'OM joue aussi en 5221 avec trois centraux. Le DCD et le DCG se transforment en latéraux en phase de possession et les latéraux montent d'un niveau au milieu pour apporter des solutions et de la densité dans l'axe. C'est pour ça que les équipes contre nous verrouillent l'axe et nous prennent en contre par les cotés d'abord car il y a trop de monde dans l'axe. Et malheureusement quand on se fait prendre la balle et qu'il y'a un contre, il y a un cafouillis dans le repli et on peut se retrouver avec un ailier qui compense une montée trop haute d'un latéral. Et quand il y a deux adversaires du même coté lors du contre, plus personne ne sait quoi faire. Son style de jeu est trop compliqué à assimiler et il aura dû, à mon avis, le mettre en place par étapes. Et s'il l'a fait, bah le message ne passe pas. Je suis d'accord avec toi sur la volonté de jeu: possession, aspiration, récupération haute et explosion à la récupération. Mais ça n'a pas l'air de prendre.... Mais il a raison aussi sur un point, comme on peut perdre autant de duel contre Nantes. Il y a aussi dans les têtes qu'il y n'y a pas ce qu'il faut.