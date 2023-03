EdF : Recalé par Diacre, Aulas a comploté pour se venger

Dans : Equipe de France.

Licenciée par la Fédération Française de Football jeudi, Corinne Diacre serait victime d’un complot. C’est du moins la version de Claude Michy, l’ancien président de Clermont qui l’avait recrutée pour son l’équipe masculine, et qui accuse ouvertement Jean-Michel Aulas.

Dans son communiqué, la Fédération Française de Football précise qu’elle condamne les méthodes employées par les frondeuses Wendie Renard, Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto. Il n’empêche les cadres de l’équipe de France féminine sont parvenues à pousser la sélectionneuse Corine Diacre vers la sortie. Une véritable injustice pour Claude Michy.

Diacre a refusé l'offre de l'OL

L’ancien président de Clermont, qui avait recruté la technicienne pour l’équipe masculine, accuse le membre du comex et patron lyonnais Jean-Michel Aulas. « Je pense que les critiques viennent de beaucoup de gens qui ne la connaissent pas. Ça, c'est le premier point, a réagi le proche de Corinne Diacre pour Franceinfo. On est un peu dans un mode de lynchage médiatique, puisqu'elle n'a pas été la seule dans ce domaine-là. Et ensuite, c'est un peu lamentable de ne pas respecter les gens pour leur travail et leur professionnalisme. »

« Tout ça est très bien organisé par Jean-Michel Aulas, que je connais depuis très longtemps, pour qui j'ai beaucoup de respect, qui est un grand monsieur du football, mais qui n'a jamais aimé Corinne Diacre, a révélé Claude Michy. Il lui avait demandé de venir à l'Olympique Lyonnais pour son équipe féminine, quand elle était au Clermont Foot, et elle n'a pas donné suite. Il n'a jamais accroché avec elle. S'il est le seul derrière tout ça ? Bien sûr. Il part souvent de l'intérêt général pour arriver à des intérêts particuliers. »

« Il faut aussi respecter les choix des dirigeants du football. Mais à un moment, je trouve que la notion humaine du sujet a été oubliée, a-t-il regretté. Elle ne mérite pas la façon dont elle a été traitée, parce que c'est une grande professionnelle. C'est quelqu'un que je connais bien, quelqu'un d'agréable. On lui reproche sa communication. Tout ça a été assez bien organisé et elle a été victime de cette chose-là. Quand une joueuse d'un club s'exprime et qu'elle est de l'Olympique lyonnais (Wendie Renard), ce n'est pas un phénomène de hasard. » De son côté, Jean-Michel Aulas assure que la décision a bien été prise par un groupe de travail.