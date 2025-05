EdF ‍: Rayan Cherki a choisi la France

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

La liste de Didier Deschamps pour le Final four de la Ligue des Nations sera dévoilée ce mercredi à 14 heures mais il n’y a déjà plus aucun suspense en ce qui concerne la présence ou non de Rayan Cherki. Et pour cause, le journaliste Santi Aouna de Foot Mercato l’affirme, le meneur de jeu de l’Olympique Lyonnais sera bien présent dans la liste de Didier Deschamps pour la demi-finale de Ligue des Nations contre l’Espagne, ainsi que pour le second match que disputeront les Bleus début juin (finale ou match pour la 3e place). Le choix de Rayan Cherki est à présent définitif : le milieu offensif de 21 ans représentera la France et a définitivement refusé les avances de l’Algérie, qui espérait le convaincre de jouer pour les Fennecs depuis de longs mois.