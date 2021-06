EdF : Rami promet de faire gagner la France aux JO

Dans : Equipe de France.

A l’instar de Teji Savanier ou encore d’André-Pierre Gignac, Adil Rami aimerait disputer les Jeux Olympiques 2021 avec la France.

Un candidat de plus pour l’Equipe de France olympique de Sylvain Ripoll. Sur l’antenne de RMC, Adil Rami a fait savoir qu’il était chaud pour faire partie de la sélection tricolore qui défendra les couleurs de la France aux Jeux Olympiques de Tokyo cet été. Le défenseur de Boavista semble pouvoir se libérer assez facilement, bien que les JO se disputent sur des dates non-FIFA, ce qui rend difficile la tâche d'établir une liste cohérente pour le sélectionneur Sylvain Ripoll en raison des refus de certains clubs (Monaco, Lille, PSG) de libérer les joueurs.

« C'est une équipe jeune, j'ai le caractère pour les encadrer » a estimé Adil Rami, qui n’est pas sans savoir que les sélections olympiques sont en réalité les équipes espoirs, encadrés par seulement trois joueurs de plus de 23 ans. Dans le rôle de grand-frère et d’accompagnateur, Adil Rami se voit comme le joueur idéal. « C'est quelque chose d'énorme pour moi, pour ma carrière. J'aime mon pays, et je sais que je peux apporter quelque chose en plus à cette équipe. Si je mets les pieds là-dedans, on arrivera en finale, c'est sûr » a poursuivi Adil Rami, plein de modestie. Reste maintenant à voir si l’appel du champion du monde 2018 sera entendu par Sylvain Ripoll, qui dispose de plusieurs options pour ses trois « jokers » de plus de 23 ans. Adil Rami donc, mais également André-Pierre Gignac, Teji Savanier ou encore Florian Thauvin. Il y a quelques jours, le patron de la Fédération Française de Football, Noël Le Graët, avait ouvert la porte à une sélection de l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille pour les JO. Tout fraichement débarqué au Mexique, Florian Thauvin ne cracherait sans doute pas sur une telle aventure avec la France.