EdF : Racisme à la Fédé, Evra interpelle Le Graët

Toujours aussi prompt à réagir sur l’actualité débordante du football, Patrice Evra n’est plus en mode « I Love This Game ».

Devant les déclarations de Noël Le Graët, l’ancien défenseur de l’équipe de France a décidé de régler quelques comptes avec le président de la Fédération Française de Football. Ce dernier avait fait du remous dernièrement ne déclarant que le racisme n’existait pas dans le football en France. Pour Patrice Evra, c’est un peu facile d’oublier quelques scènes qu’il a été obligé de ressortir dans une vidéo sur les réseaux.

« Pourtant, Le Graët n’est pas raciste mais tu as parlé comme si tu étais au quartier. J’ai perdu tout mon respect pour toi. Je vais donner des exemples. (...) Au Château, combien de lettres racistes on reçoit ? ‘Didier (Deschamps), reprends tes singes et dégage en Afrique’. Combien de lettres comme ça ? Mais on les cache... moi j’en ai vu certaines. On reçoit même des cartons remplis de caca. (...) On a quand même des places attribuées quand on mange. Mais à chaque fois que le Président venait, ou des hommes politiques, tout changeait. J'étais assis là et, d'un seul coup, j'étais au bout de la table. Là où il y avait normalement Mamadou Sakho et Bacary Sagna, beaucoup de sombritude, il fallait changer. On mettait un Hugo Lloris et un Laurent Koscielny et le Président au milieu. (...) Je suis déçu, on ne va pas laisser passer ça. Mettez-nous un Arsène Wenger, pas un Caliméro à deux balles qui a perdu ses petites mèchettes sur son caillou », a balancé l’ancien arrière gauche, pour qui le président de la FFF n’est pas raciste, mais cautionne tout de même quelques arrangements pour l’image qui ne devraient pas être tolérés. Et ne digère surtout pas que Le Graët fanfaronne à ce sujet.