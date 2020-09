L1 : Du racisme dans le football ? Le Graët serait au courant !

Dans : Ligue 1.

Après les supposés propos racistes d’Alvaro à Neymar, Noël Le Graët a participé au débat à sa façon. Le président de la FFF insiste sur le fait que la part de racisme dans le football français est très faible, voire inexistante.

L’affaire Neymar-Alvaro Gonzalez est en plein cœur de l’actualité. Le Brésilien du PSG accuse l’Espagnol de l’OM de lui avoir lancé des insultes racistes lors du Classique de dimanche soir (0-1). Des faits qui s’ils étaient avérés pourraient coûter très cher au Marseillais. Téléfoot n’a trouvé aucune image susceptible de mettre la main sur la réalité de ces propos. La LFP pourrait alors s’en remettre à beIN Sports, qui dispose d’images supplémentaires, pour régler cette affaire. Invité sur le plateau de BFM Business, le président de la FFF, Noël Le Graët, a regretté la tournure des événements lors de cette rencontre, en englobant les accusations racistes et le comportement des joueurs.

« C’est une affiche que toute la France attend. Ça s’est mal passé. Le comportement des joueurs n’a pas été exemplaire. On le déplore. C’est dommage. Ils n’ont pas su garder leur calme, ni donner le spectacle qu’on attendait. » Le dirigeant de la Fédération tient néanmoins à sauver l’image du football français. Les insultes racistes dont Neymar aurait été victime sont très rares dans l'Hexagone. « Le racisme en France et dans son ensemble, c’est moins d’1 % de difficultés. Quand un black marque un but, tout le stade est debout. Très franchement, le phénomène raciste dans le sport et dans le foot en particulier n’existe pas », a émis le patron du football français, pour qui cet incident reste un cas très particulier et pas du tout révélateur de la réalité sur les terrains de football de l'hexagone.