EdF : Rabiot revient, Deschamps refuse de répondre pour Benzema

Dans : Equipe de France.

C’est la grosse surprise de cette rentrée sportive. Didier Deschamps a rappelé Adrien Rabiot en équipe de France pour les rencontres de ce mois de septembre, et ce n’était pas vraiment attendu.

Le milieu de terrain tricolore a certes redressé la barre avec la Juventus après un début de saison difficile, et sa forme physique était intéressante lors des derniers matchs des Turinois. Mais depuis le Mondial 2018 et son refus d’être mis sur la liste des réservistes en cas de problème avant la Coupe du monde, l’ancien du PSG semblait rejoindre la liste des joueurs zappés par Didier Deschamps. Le sélectionneur français n’a eu aucun message d’excuse, du moins publiquement, de la part de Rabiot, et sa mère et représentante en avait même remis une couche au printemps en expliquant qu’il n’avait aucune raison de le faire. En conférence de presse, « DD » a expliqué sa décision.

« Il s’est passé ce qu’il s’est passé. On ne va pas revenir dessus, ni nous ni lui. Je ne suis pas quelqu'un qui aime prendre des positions radicales. Il restait sélectionnable et j’ai pris la décision de le faire revenir sur ce rassemblement », a fait savoir le coach des champions du monde, qui a inévitablement été interrogé ensuite sur une éventuelle clémence similaire au sujet de Karim Benzema. Ce dernier est black-listé depuis désormais plus de quatre ans, mais un changement n’est pas prévu. En effet, Didier Deschamps a refusé de répondre à la question sur ce sujet, estimant avoir clos le débat il y a longtemps sur sa position. Visiblement, cela n’évoluera donc pas pour l’attaquant du Real Madrid, dans une situation toujours très délicate aux yeux des Français. Et la notion de groupe et d'exemplarité misent souvent en avant par l’ancien coach de l’OM va avoir du mal à tenir, alors que Rabiot fait son retour comme si de rien n’était après avoir refusé d’être dans les réservistes en cas de coup dur avant le Mondial 2018.