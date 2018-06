EdF : Qui va encore oser critiquer Mbappé balance Pierre Ménès

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Buteur face au Pérou, Kylian Mbappé a joué dans un rôle qu’il n’apprécie pas forcément de joueur offensif sur le côté droit, mais l’attaquant parisien a eu le mérite d’être dans les bons coups en première période. A l’image de cette finition à bout portant après un tir de Giroud dévié par le gardien.

Ce premier but en Coupe du monde devrait permettre de calmer le débat sur le jeune tricolore, qui avait le don d’agacer au plus haut point Pierre Ménès. Pour le consultant de Canal+, les critiques sont trop sévères à l’encontre du joueur du PSG, et ce but devrait permettre de le laisser tranquillement avancer dans la suite de la compétition, à l’image de son équipe.