OL : Il revient d'Algérie après avoir vécu l'enfer
Boudache

OL : Il revient d'Algérie après avoir vécu l'enfer

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parHadrien Rivayrand
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L'OL va désormais pouvoir récupérer ses joueurs pour préparer le déplacement à Lens vendredi soir en Ligue 1. La trêve ne s'est d'ailleurs pas déroulée de la meilleure des manières pour certains joueurs rhodaniens, dont Kaïl Boudache.
L'Olympique Lyonnais va reprendre les choses sérieuses dans les prochains jours avec un déplacement périlleux sur la pelouse du RC Lens en Ligue 1. Les Gones espèrent ramener un résultat positif du nord de la France. Paulo Fonseca a récupéré peu à peu les joueurs concernés par la trêve internationale, et il est encore difficile de savoir quels sont les états de forme des uns et des autres. Un joueur n'a en tout cas pas vraiment vécu la trêve qu'il espérait avec son pays, en l'occurrence Kaïl Boudache.

Boudache, la frustration grimpe

Le jeune milieu de terrain lyonnais était présent avec les U23 de l'Algérie, entraînés par Rafik Saïfi. Il aura malheureusement pour lui été contrarié par un virus, qui l'a logiquement empêché d'enchaîner les matchs. Au final, Boudache n'aura disputé qu'une vingtaine de minutes sur l'ensemble du rassemblement. WinWin précise que le sélectionneur algérien n'a pris aucun risque avec la pépite lyonnaise, que beaucoup souhaitaient voir à l'œuvre. Son absence face à l'Afrique du Sud dimanche est d'ailleurs logique puisqu'il a contracté un virus accompagné de symptômes aigus.

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Boudache va désormais devoir rentrer à Lyon pour faire constater son état et reprendre l'entraînement si sa condition physique le permet. Un petit coup d'arrêt dans les ambitions de l'ancien joueur de l'OGC Nice, qui souhaitait profiter de cette présence en sélection pour marquer les esprits. Ce n'est que partie remise s'il continue sur sa lancée avec l'OL dans les prochaines semaines. Les matchs à enjeu vont s'enchaîner pour les Rhodaniens et Paulo Fonseca compte plus que jamais sur l'Algérien de 20 ans pour performer au sein de son collectif.
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EdF : Zidane déçu par cinq joueurs

ben voila lepaul tu le dis toi meme

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Je sais pas ... Faut voir comment il va revenir de sa blessure déjà

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