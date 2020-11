EdF : La liste pour l'Euro ? Tout le monde a sa chance pour Deschamps

Dans : Equipe de France.

A compter de lundi, le football basculera dans la trêve internationale et concernant la France, trois matchs face à la Finlande, le Portugal et la Suède sont au programme.

En raison de l’enchaînement des matchs, Didier Deschamps a pris la décision de convoquer 26 joueurs, dont un petit nouveau, à savoir Marcus Thuram. Globalement, le sélectionneur des Bleus n’hésite pas à lancer des joueurs dans le grand bain depuis le titre de champion du monde. Adrien Rabiot a par exemple fait son retour tandis que Dayot Upamecano ou Houssem Aouar ont découvert le groupe France. Tout ce beau monde prétend automatiquement à une place dans les 23 pour l’Euro en juin prochain. Mais dans une interview accordée à TF1, le sélectionneur des Bleus a fait savoir qu’il n’avait pour l’instant pas la moindre idée de la composition définitive de sa liste pour la compétition.

« Il y a toujours besoin d’amener de la fraîcheur, de l’enthousiasme. Il n’y a pas de garantie pour qui que ce soit en espérant que tous soient au meilleur niveau. Après cela complique mes choix mais ça doit passer par là. Si j’ai déjà mes 23 en tête pour l’Euro ? Aujourd’hui non. Je ne cherche même pas parce que je n’ai pas toutes les données. J’ai le temps. En étant honnête, les joueurs qui sont dans une situation compliquée en club sont un peu impactés. Il faut basculer. Mais à aucun moment en ce qui concerne ces deux joueurs et d’autres je ne remettrai en cause ce qu’ils sont capables de faire » a indiqué Didier Deschamps, pour qui il est clairement trop tôt afin de définir une liste de 23 joueurs en vue de l’Euro. Il faut dire qu’en plus de six mois, il peut se passer beaucoup de choses…