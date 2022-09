EdF : Pogba au Qatar, le choix stupéfiant de Deschamps

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Actuellement blessé, Paul Pogba est l’une des grosses incertitudes du groupe de l’Equipe de France pour le Mondial au Qatar.

Opéré du genou droit il y a une semaine, Paul Pogba sera-t-il opérationnel pour la Coupe du monde au Qatar au mois de novembre ? L’incertitude est totale et assurément, elle doit angoisser Didier Deschamps. Depuis sa prise de fonctions il y a dix ans, le sélectionneur des Bleus s’appuie sur Paul Pogba comme sur aucun autre joueur, ou presque à l’exception de Raphaël Varane, d’Antoine Griezmann et d’Hugo Lloris. Le forfait de Paul Pogba pour la Coupe du monde serait par conséquent un immense coup dur pour la France et pour Didier Deschamps. Mais selon les informations de L’Equipe, Didier Deschamps pourrait faire le choix d’emmener Paul Pogba à la Coupe du monde, et cela peu importe son niveau de forme.

Pogba 26e homme de Deschamps au Qatar ?

Il y a plusieurs semaines, la FIFA a confirmé aux sélectionneurs des nations qualifiées pour la Coupe du monde qu’ils seront autorisés à convoquer 26 joueurs pour la compétition, comme pour l’Euro il y a un an. A priori, il s’agit d’une bonne nouvelle mais à l’Euro, Didier Deschamps s’était aperçu de la complexité de laisser trois joueurs en tribunes à chaque match et la tendance était clairement à ce que Didier Deschamps revienne à une liste comprise entre 23 et 24 joueurs pour la Coupe du monde. Le cas Paul Pogba pourrait le faire changer d’avis. Et pour cause, le quotidien national dévoile que Didier Deschamps songe très sérieusement à faire du milieu de terrain de la Juventus Turin son 26e homme pour la Coupe du monde. Ces derniers mois, « DD » a toujours fait de Pogba un joueur essentiel et l’a toujours défendu. L’épisode extra-sportif dans lequel le milieu des Bleus est englué n’a pas changé la nature de la relation entre ce dernier et Didier Deschamps, qui continue de le soutenir et de lui maintenir sa confiance.