EdF : Pierre Ménès utilise Neymar pour détruire le record de Giroud

Dans : Equipe de France.

En atteignant la barre des 42 buts en équipe de France, Olivier Giroud a battu le record de la légende Michel Platini. Une statistique peu significative selon Pierre Ménès, qui a pris le Brésilien Neymar en exemple.

Il faudra s’y faire, Olivier Giroud ne fera jamais l’unanimité. Critiqué après chaque liste du sélectionneur Didier Deschamps, l’attaquant de l’équipe de France subit également des commentaires négatifs suite à une performance historique. En effet, l’avant-centre de Chelsea vient d’inscrire son 42e but en sélection, soit une réalisation de plus que Michel Platini. De là à dire que l’ancien Montpelliérain a été plus performant en Bleu que la légende tricolore, il n’y a qu’un pas que Pierre Ménès refuse catégoriquement de franchir. Lui qui rappelle que les 64 unités de Neymar avec le Brésil n’effacent pas les 62 de Ronaldo dans l’esprit des amateurs de football.

« C’est marrant, on peut comparer le record de Giroud avec Platini mais pas celui de Neymar avec R9, s’est étonné le journaliste de Canal+ sur Twitter. Dans les deux cas, il faut être stupide pour se borner aux stats. Un record n’efface pas le génie. » Il ne s’agit effectivement que de simples chiffres qui ne reflètent pas forcément la marque laissée par les joueurs dans l’histoire du football. Il n’empêche que Giroud, peu importe le niveau des sélections adverses, réalise un excellent parcours avec l’équipe de France.