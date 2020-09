EdF : Pierre Ménès est dans le love, l'avenir c'est lui

Dans : Equipe de France.

Première sélection en équipe de France à 17 ans, c’est du quasiment jamais vu dans l’histoire.

Eduardo Camavinga l’a fait, et plutôt avec maestria et aplomb. Entré à l’heure de jeu pour suppléer N’Golo Kanté, le milieu de terrain a immédiatement apposé sa touche sur la rencontre, comme un vieux routier. Qualité technique, récupération haute, projection vers l’avant, volonté d’être décisif, tout ce qui fait la réussite du Rennais ces derniers mois a été immédiatement mis en application. De quoi forcément faire saliver les supporters français, qui se disent qu’ils vont profiter pour encore très longtemps de leur pépite. C’est également l’avis de Pierre Ménès, pour qui Eduardo Camavinga a déjà validé son billet pour un retour en équipe de France au mois d’octobre.

« Camavinga, auteur pour moi d’une entrée fracassante. Le gamin n’a pas perdu un ballon, a délivré une bonne frappe et un centre en retrait pour Martial qui aurait pu être décisif, offert des prises de balle et des relances toujours propres… Cela ne doit pas surprendre les Rennais, ce que je dis, mais c’est un joueur formidable à l’avenir radieux », a souligné le consultant de Canal+ sur son blog, histoire de confirmer tout haut ce que tout le monde avait vu devant sa télévision ce mardi soir. Attendons donc la suite pour le Rennais, mais sa première sélection restera en tout cas comme une réelle réussite et la preuve que rien ne semble faire perdre sa concentration et son sang-froid au jeune milieu de terrain.