EdF : Olivier Giroud donne rendez-vous à Didier Deschamps

Dans un mois, Didier Deschamps dévoilera sa liste de joueurs convoqués pour la Coupe du monde au Qatar avec l’Equipe de France.

Les doutes sont nombreux au sujet de la liste de Didier Deschamps. Tout d’abord car de nombreux cadres des Bleus sont encore incertains pour la compétition, à l’instar de Paul Pogba (Juventus Turin) ou encore de Ngolo Kanté (Chelsea) et de Lucas Hernandez (Bayern Munich). D’autres tauliers de l’Equipe de France ne sont pas certains de faire partie du voyage en raison des choix de Didier Deschamps. Le doute entoure par exemple la participation d’Olivier Giroud à cette Coupe du monde, le buteur de l’AC Milan étant assez peu souvent appelé lorsque Karim Benzema est apte. Mais interrogé par BeInSports, Olivier Giroud a fait passer un message à Didier Deschamps en confiant qu’il ne s’imaginait pas du tout manquer cette Coupe du monde, qui serait sa troisième à titre personnel avec les Bleus.

Olivier Giroud, qui pourrait battre le record de buts en Equipe de France de Thierry Henry à la Coupe du monde, a plus que jamais pour objectif de faire partie du voyage avec la volonté évidente de défendre le titre décroché par l’Equipe de France en Russie en 2018. « Ce serait génial de jouer une troisième Coupe du monde avec l’Equipe de France. Après, c’est un petit bonus de pouvoir rattraper Thierry Henry. Avant tout, j’ai beaucoup d’espoir quant à cette Coupe du monde. J’espère que l’Equipe de France fera un beau tournois et que l’on gardera notre titre et j’espère qu’on se retrouvera là-bas » a lancé Olivier Giroud, pour qui l'ambition de cette fin d’année sera de continuer à jouer et à marquer avec l’AC Milan afin d’être sélectionné en Equipe de France par Didier Deschamps pour la Coupe du monde au Qatar. Un objectif suprême pour l’attaquant milanais, appelé lors du dernier rassemblement et buteur en Ligue des Nations contre l’Autriche.