EdF : Giroud écrit l’histoire, il a gagné sa place au Mondial

Dans : Equipe de France.

Par Alexis Rose

Auteur d’une magnifique prestation face à l’Autriche ce jeudi soir lors de la victoire de l’équipe de France en Ligue des Nations (2-0), Olivier Giroud a fait un grand pas vers la Coupe du Monde au Qatar.

Mis de côté par Didier Deschamps en fin d’année 2021 et lors du dernier rassemblement des Bleus en juin dernier, Olivier Giroud a remis tout le monde d’accord ce jeudi soir. En l'absence de Karim Benzema, blessé avec le Real Madrid, l’attaquant du Milan AC a pleinement participé à la victoire des Bleus contre l’Autriche. D’abord passeur décisif sur l’ouverture du score de Kylian Mbappé (56e), Giroud a ensuite marqué son petit pion habituel après l’heure de jeu (65e). Sur un centre de Griezmann, il a sauté plus haut que tout le monde pour marquer de la tête son 49e but sous les couleurs des Bleus. Désormais à deux longueurs du recordman Thierry Henry, l’ancien d’Arsenal est même devenu le buteur le plus âgé de l'histoire des Bleus à 35 ans et 357 jours. En battant ce record vieux de 1959, Giroud écrit une nouvelle page de son histoire avec la France.

35a & 357j - Grâce à son but face à l'Autriche, Olivier Giroud devient ce soir, à 35 ans et 357 jours, le buteur le plus âgé de l'histoire de l'équipe de France, dépassant Roger Marche (35 ans et 287 jours en décembre 1959 contre l'Espagne). Briscard. #FRAAUT pic.twitter.com/0u5ORYB3I8 — OptaJean (@OptaJean) September 22, 2022

😍 49e but pour Olivier Giroud en @equipedefrance !



Plus que 2 buts avant de rattraper notre consultant Thierry Henry. #FRAAUT #Giroud pic.twitter.com/3XOVgsuNe6 — Prime Video Sport France (@PVSportFR) September 22, 2022

Sorti sous l’ovation du public du Stade de France à la 78e minute de jeu, le champion du monde 2018 a tout cas marqué de précieux points en vue du prochain Mondial. Selon les suiveurs du foot français, Giroud a même gagné sa place en cette soirée de septembre, vu que Deschamps ne pourra pas se passer d’un profil comme le sien au Qatar en fin d’année.

Gros casse-tête en vue pour Didier Deschamps qui va devoir trouver 25 joueurs dignes d’accompagner Olivier Giroud pour disputer la Coupe du Monde au Qatar. — Pierre Maturana (@pierre_maturana) September 22, 2022

Considération de groupe j’entends bien mais sur le plan foot rien ne doit écarter de Giroud des 25-26 pour le Qatar — Elton Mokolo (@EltoMok) September 22, 2022

Si Giroud ne va pas au Qatar, ce sera définitivement un scandale #FRAAUT #coupedumonde2022 pic.twitter.com/H0rgCzR899 — Sacha Nokovitch (@SachaNoko) September 22, 2022

Giroud vient de valider définitivement sa place au Qatar. Où il égalera voire battra le record de Thierry Henry. Annoncé sur @RTLFrance y a un an ;) #FRAAUT — Florian Gazan (@flogazan) September 22, 2022

#FRAAUT Bon, pour Giroud, c’est réglé. Passeport pour Doha. Et c’est mérité ✌️ — Dominique Grimault (@dominicgrimault) September 22, 2022

On attendait tous ce moment. Merci Olivier. Il faut qu'il voit le Qatar, il est trop important. A tout point de vue. C'est tellement fort dans la tronche et dans son foot. — Thomas Bonnavent (@TBonnavent) September 22, 2022