EdF : Ndombele est resté bouche bée devant ce milieu des Bleus

Habitué à côtoyer les Espoirs de Sylvain Ripoll, Tanguy Ndombele a été convoqué pour la première fois en équipe de France A.

L’occasion pour le milieu lyonnais de montrer ses qualités, à l’image de son entrée convaincante contre l’Islande (2-2) jeudi en amical. Mais l’ancien joueur d’Amiens n’est pas seulement focalisé sur ses performances. Le néo-international français garde un œil attentif sur ses nouveaux coéquipiers en match comme à l’entraînement. Et après quelques jours passés à Clairefontaine, Ndombele a déjà été bluffé par un joueur en particulier.

« Un qui m'impressionne, je dirais N’Golo Kanté. Il court partout, il ne s’arrête pas, a confié le milieu relayeur aux médias. Quand on s’entraîne avec des joueurs pareils, je regarde beaucoup, même si je m’entraîne. Je vois ce que je peux améliorer. Je regarde Paul Pogba, Steven Nzonzi et plein d’autres. J’apprends de tout le monde. » Performant à la récupération et dans son volume de jeu, Ndombele a trouvé à qui parler chez les Bleus.