EdF : Mike Maignan titulaire au Mondial, ça sent la fin pour Hugo Lloris

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Titulaire dans les buts de l’Equipe de France lundi soir contre la Croatie, Mike Maignan a réalisé une très bonne prestation.

Le gardien de l’AC Milan a encaissé l’unique but de la France sur un penalty consécutif à une faute de Jonathan Clauss en fin de match. Pour le reste, Mike Maignan a été très rassurant pour la défense de l’Equipe de France, aussi bien dans son jeu au pied que dans les airs ou sur les interventions qu’il a été contraint de réaliser. Globalement, le bilan est positif pour Mike Maignan, qui cherche logiquement à bousculer la hiérarchie établie. L’ancien gardien du LOSC et du PSG le sait, il sera difficile de détrôner le capitaine Hugo Lloris avant la Coupe du monde au Qatar cet hiver. Mais il s’agit bel et bien de l’objectif de Mike Maignan dans la mesure où les prestations du gardien de 26 ans peuvent instaurer le doute dans l’esprit de Didier Deschamps.

Charbonnier place Maignan devant Lloris

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @mmseize

Pour de nombreux observateurs, Mike Maignan, élu meilleur gardien de la saison en Série A, mérite d’ores et déjà d’être titulaire en Equipe de France à la place d’Hugo Lloris. C’est par exemple l’avis tranché de l’ancien gardien tricolore Lionel Charbonnier. « Par rapport à Lloris, il commence à avoir beaucoup plus de présence, il est rayonnant. Je sens sa défense rassurée » analyse le consultant de RMC, spécialiste du poste de gardien de but, avant de poursuivre son argumentaire. « Sur un face à face contre la Croatie, j’ai senti Kimpembe rassuré. Si Kimpembe doit faire une action précipitée parce qu’il n’a pas confiance en son gardien, il va faire penalty, alors que là, il sait que Maignan maîtrise l’affaire. Ça sécurise les joueurs sur les interventions. Quand tu as un gardien comme ça, rayonnant, tu peux commencer des questions. Aujourd’hui, je le mets devant Hugo. A la coupe du monde ? On verra en novembre parce qu’il peut encore se passer beaucoup de choses mais, si les deux vont très bien, je mets Maignan » a conclu Lionel Charbonnier, pour qui Mike Maignan est doucement mais surement en train de gagner ses galons de titulaire en Equipe de France. Il s’agit maintenant de savoir si Didier Deschamps partage ce constat.