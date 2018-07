EdF : Ménès lâche des notes de gala pour trois Français

Dans : Equipe de France.

Rarement dans son histoire lors des matchs à élimination directe, l’équipe de France aura maitrisé à tel point une rencontre décisive.

Face à une équipe d’Uruguay loin d’être aussi féroce et inspirée que lors du match précédent devant le Portugal, les Bleus ont fait le travail en passant devant en première période, avant de contenir leur adversaire en seconde. Un succès 2-0 qui a beaucoup plu à Pierre Ménès, désireux de tirer son chapeau à trois éléments en particulier. Et ce ne sont pas les joueurs offensifs qui se sont taillés la part du lion, mais bien le défenseur central et buteur Raphaël Varane ainsi que les milieux Paul Pogba et N’Golo Kanté, qui ont tous hérité de la meilleure note : 8/10.

Un résultat loin d’être une surprise pour le joueur de Chelsea, infatigable récupérateur et distributeur tellement précieux. Une confirmation pour Pogba, qui a peut-être compris qu’en faisant jouer les autres, tout devenait beaucoup plus facile. Mais la palme revient au défenseur madrilène, buteur et surtout gros patron défensif. « J'ai longtemps réclamé qu'il devienne un vrai patron dans cette équipe, qu'il ne se contente pas de subir les événements. C'est chose faite depuis la rencontre face à l'Argentine. Il a fait preuve d'autorité et a été absolument impérial dans le jeu aérien, défensivement mais aussi offensivement puisqu'il a ouvert le score d'une splendide tête décroisée. Il a régné en maître sur le match. Très grande performance du défenseur du Real Madrid », a souligné le consultant de Canal+, pour qui les Bleus ont su gagner ce match sans des joueurs offensifs étincelants, mais avec un collectif parfaitement cohérent.