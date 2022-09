EdF : Mbappé salement accusé, il sème la terreur

Dans : Equipe de France.

Buteur contre l’Autriche jeudi soir, Kylian Mbappé était moins en réussite dimanche contre le Danemark en Ligue des Nations avec la France.

Auteur d’un très bon match contre l’Autriche au Stade de France avec un joli but à la clé, Kylian Mbappé s’est de nouveau mis en évidence face au Danemark, dimanche à Copenhague. Malheureusement pour lui et pour l’Equipe de France, l’attaquant du Paris Saint-Germain s’est heurté à un Kasper Schmeichel des grands soirs sur quatre occasions nettes. Une inefficacité inhabituelle de la part de Kylian Mbappé qui n’a pas manqué de faire réagir, tout comme la tendance du n°7 des Bleus à jouer de plus en plus de manière individuelle. Sur l’antenne d’Europe 1, l’ancien attaquant Marc Libbra a réagi au supposé individualisme de Kylian Mbappé.

Mbappé trop perso chez les Bleus ?

Et pour lui, il est clair que Kylian Mbappé va rapidement devoir retrouver le sens du mot collectif pour son bien personnel mais aussi et surtout pour le bien de l’Equipe de France. « Mbappé sera toujours comme ça, il ne pense qu’à lui, il ne pensera toujours qu’à lui. A un moment il faut arrêter, les joueurs de l’Equipe de France ont peur. Nkunku il rentre et il n’a qu’une seule obsession c’est de donner le ballon à Kylian Mbappé. On a vu des passes à trois mètres pour Mbappé, à un moment donné, il faut que Mbappé se mette dans le sens de la marche et qu’il soit collectif » a analysé Marc Libbra au micro de la radio avant de conclure en analysant l’impact que cela a sur Olivier Giroud.

Totem d'immunité pour Mbappé ?

« Si c’est n’importe quel autre attaquant, Benzema ou Giroud par exemple, qui manque quatre occasions comme Mbappé contre le Danemark, il se passe quoi ? Si c’est Giroud, il se fait désintégrer ! Le jeu est axé par rapport à lui, quand Mbappé te fait une passe c’est pour que tu lui remettes dans le sens de la marche, ce n’est pas pour que toi tu ailles au but. Il fait toujours ça ! Tu ne peux pas bloquer des joueurs comme ça ! Giroud passe son temps à dévier pour donner le ballon à Mbappé. On dit que Giroud ne pèse pas mais pourquoi ? Parce qu’on ne joue que pour Mbappé » estime Marc Libbra, pour qui des joueurs tels que Christopher Nkunku ou Olivier Giroud sont totalement inhibés par le comportement de Kylian Mbappé en Equipe de France. Un individualisme qui commence également à agacer au sein du vestiaire du PSG, à commencer par Neymar et Lionel Messi, de plus en plus éloignés de Kylian Mbappé dans le vestiaire du champion de France en titre. Un problème de plus à gérer pour Didier Deschamps à quelques mois du Mondial au Qatar.